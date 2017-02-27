eduard_k написав:Как думаете, когда пойдем вниз хотя бы до 27.4? Или в этом году отката уже не будет?
Откат будет по-любому, но сначала будет 28.50, потом 26.80 и к Новому году резко на 30. Перед походом на север нужно высадить пассажиров. Но это только если МВФ не приедет.
Ниже 27.50 в данных реалиях возможно при условии: 1. НБУ повышает ставку и к нам опять идет поток валюты от нерезидентов. 2. Многие ин. компании отложили на осень собрания акционеров из-за короны. Если они все вдруг решат оставить дивиденты в Украине, а не выводить домой валюту. 3. Наш народ откажется от импорта (покупки которого тоже откладывали из-за короны), пересядут на что там еще делают - Ланос, ЗАЗ какой-нибудь? 4. Экспортеры перестанут получать возврат НДС. 5. Подешевеет бензин на закупке в Белоруссии.
Libo написав:Не приходило в голову сравнить темпы печатания гривны и темпы печатания доллара и прочих валют?
напечатанная гривна через бюджет сразу оседает в карманах монополистов, а напечатанный доллар к нам каким боком? пока не вырастет экспорт, или заработки заробитчан или нам не дадут кредит мы его (напечатанный доллар) не увидим.
Тем же боком, что и ранее напечатанный. Доллар расходится по миру также, как и прежде. Может даже сейчас еще быстрее. И почему только экспорт? Свеже напечатанный доллар нам может запроста подогнать получивший его банк или заробитчанин. Из переполненного резервуара вода и деньги стремятся в менее заполненные, где есть пространство. Сейчас вам на рынок неджимости и земли перетекает вовсю.
Долярчик написав:Голосовалку вгорі коли думаєте змінювати? Наприклад на таку - "Як відреагує валютний ринок на вибори у жовтні?
Гривна скорее отреагирует на те выборы, которые в листопаді, а не на те, которые в жовтні. С какой стати гривну должна разволновать движуха на уровне наших сильрад? Валюты дрожат перед глобальными вызовами. А они в ноябре. Завершается столетний виток истории. Начнется новая индустриализация и НЕП. Теперь уже в США. Снова вернемся к золотому стандарту. Диалектика. Закон развития по спирали. Гегель. Капитан Либо.
Золотой стандарт, говорите? Индустриализация и НЕП в США? Как-то совсем вам нехорошо... В мировую инфляцию верю.
Libo написав:Не приходило в голову сравнить темпы печатания гривны и темпы печатания доллара и прочих валют?
напечатанная гривна через бюджет сразу оседает в карманах монополистов, а напечатанный доллар к нам каким боком? пока не вырастет экспорт, или заработки заробитчан или нам не дадут кредит мы его (напечатанный доллар) не увидим.
надрукований долар піде на те, щоб купити подешевівші активи, наприклад землю, надра і що там ще є фізичного.
di2gard написав:Золотой стандарт, говорите? Индустриализация и НЕП в США? Как-то совсем вам нехорошо... В мировую инфляцию верю.
Почитай, что говорит Трамп про decoupling from China, какие меры уже приняты по возвращению промышленного производство в США, про планы крупнейших корпораций в этом плане ... Индустриализация и семимильными шагами. Как у нас в первую пятилетку. И это не только Трамп. Байден обещает на эти дела в два раза денег, чем Трамп. Иначе Америке нельзя. На подходе через пару лет уже безводильные фуры и такси на автопилоте, магазины без продавцов. Без индустриализации в Америке появятся десятки миллионов безработных. Гори эта чайна синим пламенем. Ты как только что из тайги или из тундры.