Додано: Вів 08 вер, 2020 16:46

di2gard написав: Золотой стандарт, говорите? Индустриализация и НЕП в США? Как-то совсем вам нехорошо...

В мировую инфляцию верю. Золотой стандарт, говорите? Индустриализация и НЕП в США? Как-то совсем вам нехорошо...В мировую инфляцию верю.

Почитай, что говорит Трамп про decoupling from China, какие меры уже приняты по возвращению промышленного производство в США, про планы крупнейших корпораций в этом плане ... Индустриализация и семимильными шагами. Как у нас в первую пятилетку. И это не только Трамп. Байден обещает на эти дела в два раза денег, чем Трамп.Иначе Америке нельзя.На подходе через пару лет уже безводильные фуры и такси на автопилоте, магазины без продавцов.Без индустриализации в Америке появятся десятки миллионов безработных. Гори эта чайна синим пламенем.Ты как только что из тайги или из тундры.