RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6344634563466347>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 272
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
132
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 15:47

  andrein написав:
  eduard_k написав:Как думаете, когда пойдем вниз хотя бы до 27.4? Или в этом году отката уже не будет?

Откат будет по-любому, но сначала будет 28.50, потом 26.80 и к Новому году резко на 30. Перед походом на север нужно высадить пассажиров. Но это только если МВФ не приедет.


Ниже 27.50 в данных реалиях возможно при условии:
1. НБУ повышает ставку и к нам опять идет поток валюты от нерезидентов.
2. Многие ин. компании отложили на осень собрания акционеров из-за короны. Если они все вдруг решат оставить дивиденты в Украине, а не выводить домой валюту. 8)
3. Наш народ откажется от импорта (покупки которого тоже откладывали из-за короны), пересядут на что там еще делают - Ланос, ЗАЗ какой-нибудь?
4. Экспортеры перестанут получать возврат НДС.
5. Подешевеет бензин на закупке в Белоруссии.

Остальное додумайте сами (С) :D
VALONI
Аватар користувача
 
Повідомлень: 93
З нами з: 25.04.16
Подякував: 37 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 15:51

  vladus17 написав:Заметил конец Августа и в начале Сентября всегда происходит рост. Потом откат в конце сентября - октярбь. Сейчас думаю не стоит спешить покупать зеленый.

ох уж эти осенние месяцы. Начался новый учебный год и просторами мессенджеров ходит такая хохма:
Зображення

Курсы на момент такие: в Харькове 27.80 - 27.83..27.85,
в Сумах и Полтаве 27.75 - 27.85
Patrick
 
Повідомлень: 1080
З нами з: 18.09.13
Подякував: 1863 раз.
Подякували: 1322 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 16:14

  vitaliian написав:
  Libo написав:Не приходило в голову сравнить темпы печатания гривны и темпы печатания доллара и прочих валют?
напечатанная гривна через бюджет сразу оседает в карманах монополистов, а напечатанный доллар к нам каким боком? пока не вырастет экспорт, или заработки заробитчан или нам не дадут кредит мы его (напечатанный доллар) не увидим.


Тем же боком, что и ранее напечатанный. Доллар расходится по миру также, как и прежде. Может даже сейчас еще быстрее. :idea: И почему только экспорт? Свеже напечатанный доллар нам может запроста подогнать получивший его банк или заробитчанин. Из переполненного резервуара вода и деньги стремятся в менее заполненные, где есть пространство. 8)
Сейчас вам на рынок неджимости и земли перетекает вовсю. :wink:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8411
З нами з: 14.11.11
Подякував: 353 раз.
Подякували: 4047 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 16:14

  Libo написав:
  Долярчик написав:Голосовалку вгорі коли думаєте змінювати?
Наприклад на таку
- "Як відреагує валютний ринок на вибори у жовтні?


Гривна скорее отреагирует на те выборы, которые в листопаді, а не на те, которые в жовтні. С какой стати гривну должна разволновать движуха на уровне наших сильрад? :roll: Валюты дрожат перед глобальными вызовами. А они в ноябре. Завершается столетний виток истории. Начнется новая индустриализация и НЕП. Теперь уже в США. Снова вернемся к золотому стандарту. Диалектика. Закон развития по спирали. Гегель. Капитан Либо. 8)

Золотой стандарт, говорите? Индустриализация и НЕП в США? Как-то совсем вам нехорошо...
В мировую инфляцию верю.
di2gard
Аватар користувача
 
Повідомлень: 66
З нами з: 16.11.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 16:31

  vitaliian написав:
  Libo написав:Не приходило в голову сравнить темпы печатания гривны и темпы печатания доллара и прочих валют?
напечатанная гривна через бюджет сразу оседает в карманах монополистов, а напечатанный доллар к нам каким боком? пока не вырастет экспорт, или заработки заробитчан или нам не дадут кредит мы его (напечатанный доллар) не увидим.

надрукований долар піде на те, щоб купити подешевівші активи, наприклад землю, надра і що там ще є фізичного.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21416
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1166 раз.
Подякували: 1549 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 16:46

  di2gard написав:Золотой стандарт, говорите? Индустриализация и НЕП в США? Как-то совсем вам нехорошо...
В мировую инфляцию верю.


Почитай, что говорит Трамп про decoupling from China, какие меры уже приняты по возвращению промышленного производство в США, про планы крупнейших корпораций в этом плане ... Индустриализация и семимильными шагами. Как у нас в первую пятилетку. И это не только Трамп. Байден обещает на эти дела в два раза денег, чем Трамп.
Иначе Америке нельзя. :x
На подходе через пару лет уже безводильные фуры и такси на автопилоте, магазины без продавцов. :shock: Без индустриализации в Америке появятся десятки миллионов безработных. Гори эта чайна синим пламенем.
Ты как только что из тайги или из тундры. :?
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8411
З нами з: 14.11.11
Подякував: 353 раз.
Подякували: 4047 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 16:48

Фонда, сырьё, всё падает с прошлой недели. Ожидаемо растёт только доллар. Какие мысли, это начало большого шухера?
Mazay256
 
Повідомлень: 590
З нами з: 15.06.16
Подякував: 156 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 16:51

Libo
зачетно ты выступил относительно зелёного вторника.
второй раз за неделю мимо кассы пролетел.
не пора притормозить с прогнозами? :mrgreen: :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 14879
З нами з: 09.10.08
Подякував: 2019 раз.
Подякували: 4406 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 16:55

  Yuri_T написав:Libo
зачетно ты выступил относительно зелёного вторника.
второй раз за неделю мимо кассы пролетел.
не пора притормозить с прогнозами? :mrgreen: :mrgreen:


Ну еще торги только начались. Если так и будет, то можно докупиться. Ничего необычного. Тогда завтра рост. :wink:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8411
З нами з: 14.11.11
Подякував: 353 раз.
Подякували: 4047 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 17:29

  Libo написав:На подходе через пару лет уже безводильные фуры и такси на автопилоте, магазины без продавцов. :shock: Без индустриализации в Америке появятся десятки миллионов безработных. Гори эта чайна синим пламенем.
Ты как только что из тайги или из тундры. :?

Эти такси/фуры уже последние лет с 5 "вот-вот -- уже в следующем году -- так точно" появляются. Это если разработки 80-х годов этого тысячелетия не вспоминать...
_hunter
 
Повідомлень: 2717
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 233 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6344634563466347>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1980, 1981, 1982
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19814 2493141
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 вер, 2020 18:26
andrein
Валютный рынок в мире 1 ... 720, 721, 722
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7217 1643396
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 вер, 2020 17:21
Ethereum
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 50, 51, 52
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
514 120342
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 вер, 2020 17:17
flyman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.