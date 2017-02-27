di2gard написав:Золотой стандарт, говорите? Индустриализация и НЕП в США? Как-то совсем вам нехорошо... В мировую инфляцию верю.
Почитай, что говорит Трамп про decoupling from China, какие меры уже приняты по возвращению промышленного производство в США, про планы крупнейших корпораций в этом плане ... Индустриализация и семимильными шагами. Как у нас в первую пятилетку. И это не только Трамп. Байден обещает на эти дела в два раза денег, чем Трамп. Иначе Америке нельзя. На подходе через пару лет уже безводильные фуры и такси на автопилоте, магазины без продавцов. Без индустриализации в Америке появятся десятки миллионов безработных. Гори эта чайна синим пламенем. Ты как только что из тайги или из тундры.
Индустриализация #2 в США возможна только в том случае, если американский Джон готов будет работать за такую же зарплату ,что получает китайский Сунь.
Метинвест, крупнейшая частная компания в Украине, в 1-м полугодии 2020-го понес убытки в размере 240 млн долларов против чистой прибыли 408 млн долларов в 1-м полугодии 2019-го. Выручка компании снизилась на 15%, инвестиции - на 35%.
Очень все скучно. По годовым привлекли 0,330 млрд , средневзвещенная ставка как и была 9,28% ( 9,29% на прошлом ) Заявок было подано 5, из них 4 удовлетворили. Пятая заявка была смешная, кто-то предложил полмиллиарда по доходности 12,5%, Минфин отклонил ))))
По трехлеткам 6 заявок подали, все 6 удовлетворили, объем 0,660 млрд.грн. Средневзвез вырос с 10% до 10,46%
По коротким трехмесячным аукциона не было, нема спроса