RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6344634563466347

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 272
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
132
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 17:33

  Libo написав:
  di2gard написав:Золотой стандарт, говорите? Индустриализация и НЕП в США? Как-то совсем вам нехорошо...
В мировую инфляцию верю.


Почитай, что говорит Трамп про decoupling from China, какие меры уже приняты по возвращению промышленного производство в США, про планы крупнейших корпораций в этом плане ... Индустриализация и семимильными шагами. Как у нас в первую пятилетку. И это не только Трамп. Байден обещает на эти дела в два раза денег, чем Трамп.
Иначе Америке нельзя. :x
На подходе через пару лет уже безводильные фуры и такси на автопилоте, магазины без продавцов. :shock: Без индустриализации в Америке появятся десятки миллионов безработных. Гори эта чайна синим пламенем.
Ты как только что из тайги или из тундры. :?

Индустриализация #2 в США возможна только в том случае, если американский Джон готов будет работать за такую же зарплату ,что получает китайский Сунь. :)
andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 740
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 17:44

  sailed написав:
  eduard_k написав:Как думаете, когда пойдем вниз хотя бы до 27.4? Или в этом году отката уже не будет?

Эдик, осень за окном, какой откат? 27.4 это уже фантастика) Пора пристегнуть ремни.


вот когда начинают говорить о фантастике, це вже істория, строят амбициозные планы сброса ступеней ракеты - вот тогда точно можно ждать "несподіванки" :D
Востаннє редагувалось Alex2007 в Вів 08 вер, 2020 17:45, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2424
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1127 раз.
Подякували: 982 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 17:44

Метинвест, крупнейшая частная компания в Украине, в 1-м полугодии 2020-го понес убытки в размере 240 млн долларов против чистой прибыли 408 млн долларов в 1-м полугодии 2019-го. Выручка компании снизилась на 15%, инвестиции - на 35%.

https://metinvestholding.com/Content/En ... 1H2020.pdf
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7301
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1292 раз.
Подякували: 2978 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 18:20

Сегодня состоялся очередной аукцион Минфина.

Очень все скучно.
По годовым привлекли 0,330 млрд , средневзвещенная ставка как и была 9,28% ( 9,29% на прошлом )
Заявок было подано 5, из них 4 удовлетворили. Пятая заявка была смешная, кто-то предложил полмиллиарда по доходности 12,5%, Минфин отклонил ))))

По трехлеткам 6 заявок подали, все 6 удовлетворили, объем 0,660 млрд.грн. Средневзвез вырос с 10% до 10,46%

По коротким трехмесячным аукциона не было, нема спросаЗображення
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 37906
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3641 раз.
Подякували: 10927 раз.
 
Профіль
52
21
2
1
  #<1 ... 6344634563466347
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1980, 1981, 1982
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19814 2493141
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 вер, 2020 18:26
andrein
Валютный рынок в мире 1 ... 720, 721, 722
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7217 1643396
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 вер, 2020 17:21
Ethereum
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 50, 51, 52
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
514 120342
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 вер, 2020 17:17
flyman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.