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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6345634663476348>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 272
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
132
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 17:33

  Libo написав:
  di2gard написав:Золотой стандарт, говорите? Индустриализация и НЕП в США? Как-то совсем вам нехорошо...
В мировую инфляцию верю.


Почитай, что говорит Трамп про decoupling from China, какие меры уже приняты по возвращению промышленного производство в США, про планы крупнейших корпораций в этом плане ... Индустриализация и семимильными шагами. Как у нас в первую пятилетку. И это не только Трамп. Байден обещает на эти дела в два раза денег, чем Трамп.
Иначе Америке нельзя. :x
На подходе через пару лет уже безводильные фуры и такси на автопилоте, магазины без продавцов. :shock: Без индустриализации в Америке появятся десятки миллионов безработных. Гори эта чайна синим пламенем.
Ты как только что из тайги или из тундры. :?

Индустриализация #2 в США возможна только в том случае, если американский Джон готов будет работать за такую же зарплату ,что получает китайский Сунь. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 17:44

  sailed написав:
  eduard_k написав:Как думаете, когда пойдем вниз хотя бы до 27.4? Или в этом году отката уже не будет?

Эдик, осень за окном, какой откат? 27.4 это уже фантастика) Пора пристегнуть ремни.


вот когда начинают говорить о фантастике, це вже істория, строят амбициозные планы сброса ступеней ракеты - вот тогда точно можно ждать "несподіванки" :D
Востаннє редагувалось Alex2007 в Вів 08 вер, 2020 17:45, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 17:44

Метинвест, крупнейшая частная компания в Украине, в 1-м полугодии 2020-го понес убытки в размере 240 млн долларов против чистой прибыли 408 млн долларов в 1-м полугодии 2019-го. Выручка компании снизилась на 15%, инвестиции - на 35%.

https://metinvestholding.com/Content/En ... 1H2020.pdf
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 18:20

Сегодня состоялся очередной аукцион Минфина.

Очень все скучно.
По годовым привлекли 0,330 млрд , средневзвещенная ставка как и была 9,28% ( 9,29% на прошлом )
Заявок было подано 5, из них 4 удовлетворили. Пятая заявка была смешная, кто-то предложил полмиллиарда по доходности 12,5%, Минфин отклонил ))))

По трехлеткам 6 заявок подали, все 6 удовлетворили, объем 0,660 млрд.грн. Средневзвез вырос с 10% до 10,46%

По коротким трехмесячным аукциона не было, нема спросаЗображення
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 18:48

Количество детского населения на Украине после Евромайдана уменьшилось на 40%. Об этом заявил глава директората защиты прав детей министерства социальной политики Украины Руслан Колбаса 8 сентября на брифинге.

По словам чиновника, на Украине с 2014 года ухудшилась ситуация с детьми. Новорожденных детей за пять лет с 2014 по 2020 уменьшилось с 465 тыс до 330 тыс, то есть примерно на 30%. Общее количество детей уменьшилось на 40%.

Также он отметил, что «уменьшается процент брачности, увеличивается процент разводов на тысячу населения, уменьшается общее количество рождаемости детей».

Резюмируя сказанное, Руслан Колбаса особо подчеркнул, что в семьях складываются определенные проблемы, а от этого увеличиваются риски сложных жизненных обстоятельств.

«С 2014 года каждый пятый ребенок рождается вне брака. 10 тысяч детей получили статус ребенка, лишенного родительской опеки, или сиротства за год. Более 386 тысяч детей в сложных жизненных обстоятельствах», — в заключении сказал глава директората защиты прав детей Минсоцполитики Украины.
andrein
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 18:56

  andrein написав:Количество детского населения на Украине после Евромайдана уменьшилось на 40%. Об этом заявил глава директората защиты прав детей министерства социальной политики Украины Руслан Колбаса 8 сентября на брифинге.

По словам чиновника, на Украине с 2014 года ухудшилась ситуация с детьми. Новорожденных детей за пять лет с 2014 по 2020 уменьшилось с 465 тыс до 330 тыс, то есть примерно на 30%. Общее количество детей уменьшилось на 40%.

Также он отметил, что «уменьшается процент брачности, увеличивается процент разводов на тысячу населения, уменьшается общее количество рождаемости детей».

Резюмируя сказанное, Руслан Колбаса особо подчеркнул, что в семьях складываются определенные проблемы, а от этого увеличиваются риски сложных жизненных обстоятельств.

«С 2014 года каждый пятый ребенок рождается вне брака. 10 тысяч детей получили статус ребенка, лишенного родительской опеки, или сиротства за год. Более 386 тысяч детей в сложных жизненных обстоятельствах», — в заключении сказал глава директората защиты прав детей Минсоцполитики Украины.

Какой-то ватный ресурс писал статью, сразу видно. Дело не в Евромайдане, а в войне с Россией. И какое это имеет отношение к валютному рынку?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 19:29

  Alex2006 написав:Какой-то ватный ресурс писал статью, сразу видно. Дело не в Евромайдане, а в войне с Россией. И какое это имеет отношение к валютному рынку?

Ватный из за использования "на Украине" и с куриным мозгом автора - т.к. Логично, что без Крыма и захваченных территорий Донбасса будет меньше общее число детей рождаться. Хотя конечно тенденция приведет к тому, что через 20 лет каждый второй будет пенсионер.
Востаннє редагувалось Zebra в Вів 08 вер, 2020 19:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 19:29

  Alex2006 написав:Какой-то ватный ресурс писал статью, сразу видно. Дело не в Евромайдане, а в войне с Россией. И какое это имеет отношение к валютному рынку?
А ось статистика
рік _____ народилось
1990 _____ 657 202
1991 _____ 630 813
1992 _____ 596 785
1993 _____ 557 467
1994 _____ 521 545
1995 _____ 492 900
1996 _____ 467 200
1997 _____ 442 600
1998 _____ 419 200
1999 _____ 389 200
2000 _____ 385 100
2001 _____ 376 500
2002 _____ 390 687 Леонід Данилович у всій красі
2003 _____ 408 591
2004 _____ 427 259
2005 _____ 426 085
2006 _____ 460 368
2007 _____ 472 657
2008 _____ 510 588
2009 _____ 512 526 Перший Майдан
2010 _____ 497 689
2011 _____ 502 595
2012 _____ 520 704
2013 _____ 503 656
2014 _____ 465 893
2015 _____ 411 783 __ мінус Крим і ОРДЛО
2016 _____ 397 037
2017 _____ 363 987
2018 _____ 336 000
2019 _____ 310 605
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 19:34

  andrein написав:
  Libo написав:
  di2gard написав:Золотой стандарт, говорите? Индустриализация и НЕП в США? Как-то совсем вам нехорошо...
В мировую инфляцию верю.


Почитай, что говорит Трамп про decoupling from China, какие меры уже приняты по возвращению промышленного производство в США, про планы крупнейших корпораций в этом плане ... Индустриализация и семимильными шагами. Как у нас в первую пятилетку. И это не только Трамп. Байден обещает на эти дела в два раза денег, чем Трамп.
Иначе Америке нельзя. :x
На подходе через пару лет уже безводильные фуры и такси на автопилоте, магазины без продавцов. :shock: Без индустриализации в Америке появятся десятки миллионов безработных. Гори эта чайна синим пламенем.
Ты как только что из тайги или из тундры. :?

Индустриализация #2 в США возможна только в том случае, если американский Джон готов будет работать за такую же зарплату ,что получает китайский Сунь. :)

Средння зарплата в Китае 750-800 долларов. Так что Сунь уже не тот, американцы свои производства перемещают в другие регионы юго-восточной Азии. Принтер Canon купил, made in Vietnam.
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 19:37

  budivelnik написав:А ось статистика
рік _____ народилось

2015 _____ 411 783 __ мінус Крим і ОРДЛО
2016 _____ 397 037
2017 _____ 363 987
2018 _____ 336 000
2019 _____ 310 605


Как-то невесело, учитывая что как минимум последние три года не было ни активных военных действий, ни глубоких политических потрясений.
Теперь уже точно не вернусь
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