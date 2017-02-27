di2gard написав:Золотой стандарт, говорите? Индустриализация и НЕП в США? Как-то совсем вам нехорошо... В мировую инфляцию верю.
Почитай, что говорит Трамп про decoupling from China, какие меры уже приняты по возвращению промышленного производство в США, про планы крупнейших корпораций в этом плане ... Индустриализация и семимильными шагами. Как у нас в первую пятилетку. И это не только Трамп. Байден обещает на эти дела в два раза денег, чем Трамп. Иначе Америке нельзя. На подходе через пару лет уже безводильные фуры и такси на автопилоте, магазины без продавцов. Без индустриализации в Америке появятся десятки миллионов безработных. Гори эта чайна синим пламенем. Ты как только что из тайги или из тундры.
Индустриализация #2 в США возможна только в том случае, если американский Джон готов будет работать за такую же зарплату ,что получает китайский Сунь.
Метинвест, крупнейшая частная компания в Украине, в 1-м полугодии 2020-го понес убытки в размере 240 млн долларов против чистой прибыли 408 млн долларов в 1-м полугодии 2019-го. Выручка компании снизилась на 15%, инвестиции - на 35%.
Очень все скучно. По годовым привлекли 0,330 млрд , средневзвещенная ставка как и была 9,28% ( 9,29% на прошлом ) Заявок было подано 5, из них 4 удовлетворили. Пятая заявка была смешная, кто-то предложил полмиллиарда по доходности 12,5%, Минфин отклонил ))))
По трехлеткам 6 заявок подали, все 6 удовлетворили, объем 0,660 млрд.грн. Средневзвез вырос с 10% до 10,46%
По коротким трехмесячным аукциона не было, нема спроса
Количество детского населения на Украине после Евромайдана уменьшилось на 40%. Об этом заявил глава директората защиты прав детей министерства социальной политики Украины Руслан Колбаса 8 сентября на брифинге.
По словам чиновника, на Украине с 2014 года ухудшилась ситуация с детьми. Новорожденных детей за пять лет с 2014 по 2020 уменьшилось с 465 тыс до 330 тыс, то есть примерно на 30%. Общее количество детей уменьшилось на 40%.
Также он отметил, что «уменьшается процент брачности, увеличивается процент разводов на тысячу населения, уменьшается общее количество рождаемости детей».
Резюмируя сказанное, Руслан Колбаса особо подчеркнул, что в семьях складываются определенные проблемы, а от этого увеличиваются риски сложных жизненных обстоятельств.
«С 2014 года каждый пятый ребенок рождается вне брака. 10 тысяч детей получили статус ребенка, лишенного родительской опеки, или сиротства за год. Более 386 тысяч детей в сложных жизненных обстоятельствах», — в заключении сказал глава директората защиты прав детей Минсоцполитики Украины.
andrein написав:Количество детского населения на Украине после Евромайдана уменьшилось на 40%. Об этом заявил глава директората защиты прав детей министерства социальной политики Украины Руслан Колбаса 8 сентября на брифинге.
По словам чиновника, на Украине с 2014 года ухудшилась ситуация с детьми. Новорожденных детей за пять лет с 2014 по 2020 уменьшилось с 465 тыс до 330 тыс, то есть примерно на 30%. Общее количество детей уменьшилось на 40%.
Также он отметил, что «уменьшается процент брачности, увеличивается процент разводов на тысячу населения, уменьшается общее количество рождаемости детей».
Резюмируя сказанное, Руслан Колбаса особо подчеркнул, что в семьях складываются определенные проблемы, а от этого увеличиваются риски сложных жизненных обстоятельств.
«С 2014 года каждый пятый ребенок рождается вне брака. 10 тысяч детей получили статус ребенка, лишенного родительской опеки, или сиротства за год. Более 386 тысяч детей в сложных жизненных обстоятельствах», — в заключении сказал глава директората защиты прав детей Минсоцполитики Украины.
Какой-то ватный ресурс писал статью, сразу видно. Дело не в Евромайдане, а в войне с Россией. И какое это имеет отношение к валютному рынку?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006 написав:Какой-то ватный ресурс писал статью, сразу видно. Дело не в Евромайдане, а в войне с Россией. И какое это имеет отношение к валютному рынку?
Ватный из за использования "на Украине" и с куриным мозгом автора - т.к. Логично, что без Крыма и захваченных территорий Донбасса будет меньше общее число детей рождаться. Хотя конечно тенденция приведет к тому, что через 20 лет каждый второй будет пенсионер.
Востаннє редагувалось Zebra в Вів 08 вер, 2020 19:29, всього редагувалось 1 раз.
di2gard написав:Золотой стандарт, говорите? Индустриализация и НЕП в США? Как-то совсем вам нехорошо... В мировую инфляцию верю.
Почитай, что говорит Трамп про decoupling from China, какие меры уже приняты по возвращению промышленного производство в США, про планы крупнейших корпораций в этом плане ... Индустриализация и семимильными шагами. Как у нас в первую пятилетку. И это не только Трамп. Байден обещает на эти дела в два раза денег, чем Трамп. Иначе Америке нельзя. На подходе через пару лет уже безводильные фуры и такси на автопилоте, магазины без продавцов. Без индустриализации в Америке появятся десятки миллионов безработных. Гори эта чайна синим пламенем. Ты как только что из тайги или из тундры.
Индустриализация #2 в США возможна только в том случае, если американский Джон готов будет работать за такую же зарплату ,что получает китайский Сунь.
Средння зарплата в Китае 750-800 долларов. Так что Сунь уже не тот, американцы свои производства перемещают в другие регионы юго-восточной Азии. Принтер Canon купил, made in Vietnam.