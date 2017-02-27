Додано: Вів 08 вер, 2020 18:48

Количество детского населения на Украине после Евромайдана уменьшилось на 40%. Об этом заявил глава директората защиты прав детей министерства социальной политики Украины Руслан Колбаса 8 сентября на брифинге.



По словам чиновника, на Украине с 2014 года ухудшилась ситуация с детьми. Новорожденных детей за пять лет с 2014 по 2020 уменьшилось с 465 тыс до 330 тыс, то есть примерно на 30%. Общее количество детей уменьшилось на 40%.



Также он отметил, что «уменьшается процент брачности, увеличивается процент разводов на тысячу населения, уменьшается общее количество рождаемости детей».



Резюмируя сказанное, Руслан Колбаса особо подчеркнул, что в семьях складываются определенные проблемы, а от этого увеличиваются риски сложных жизненных обстоятельств.



«С 2014 года каждый пятый ребенок рождается вне брака. 10 тысяч детей получили статус ребенка, лишенного родительской опеки, или сиротства за год. Более 386 тысяч детей в сложных жизненных обстоятельствах», — в заключении сказал глава директората защиты прав детей Минсоцполитики Украины.