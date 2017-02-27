Да уж, 300 тыс в год при средней продолжительности 70 лет, - это норма если в стране 21 млн. население, а так конечно проблема.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 вер, 2020 19:43
Додано: Вів 08 вер, 2020 19:45
Як все запущено
Гляньте на педерацію
2014 ____ 1 942 683_____100%
2015 ____ 1 940 579
2016 ____ 1 893 256
2017 ____ 1 689 884
2018 ____ 1 604 344
2019 ____ 1 481 074_____76% ... і це при цьому що вони собі дописали народжуваність в Криму, а з нас цих 25000 в рік - виписали...
Тепер розумієте ,що розглядати коливання в періодах менше ніж одне покоління(30 років) - взагалі без толку.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Вів 08 вер, 2020 19:55
Была политика решительных реформ,которая заключалась в коммунальном рабстве,переводом всех на телемедицину с закрытием по всей стране больниц и станций неотложной помощи,а так же безвиз помог,все стали валить куда глаза глядят,так вот весь фокус в том,что едут в самом детородном возрасте,думают как пустить корни на Западе,какое тут потомство,хоть бы было где переночевать(с).
Это ещё надо учесть очень мощную лазейку для рожениц,помощь на детей особо не поднимали,но ушлые мамочки не расписываются и числятся матерями одиночками,на каждого ребёнка дают в месяц вроде 2 прожиточных минимума,вот за эти деньги и живут.
Если бы не эти матери героини,статистика была бы ещё печальнее.Вот такая она жизнь по-новому,видел как некоторые мамочки развесили уши год назад,мол эпоха бедности закончится,тут же будут работать заводы параходы,мужья вернутся домой,так вот их сейчас охватило настоящее разочарование,при упоминании зе,готовы жать в морду.
Я думаю можно ставить крест на этой территории,мы достигли пика в 2013-м,дальше столетие тьмы(((((((((
По курсу,был в Укргазе,касса спокойно наливала страждущим по 27.80.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Вів 08 вер, 2020 20:10
16го вересня вже й ФОПи почнуть робити їх разом!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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