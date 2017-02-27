Додано: Вів 08 вер, 2020 19:55

Shram написав: budivelnik написав: А ось статистика

рік _____ народилось



2015 _____ 411 783 __ мінус Крим і ОРДЛО

2016 _____ 397 037

2017 _____ 363 987

2018 _____ 336 000

2019 _____ 310 605 А ось статистикарік _____ народилось2015 _____ 411 783 __ мінус Крим і ОРДЛО2016 _____ 397 0372017 _____ 363 9872018 _____ 336 0002019 _____ 310 605



Как-то невесело, учитывая что как минимум последние три года не было ни активных военных действий, ни глубоких политических потрясений. Как-то невесело, учитывая что как минимум последние три года не было ни активных военных действий, ни глубоких политических потрясений.

Была политика решительных реформ,которая заключалась в коммунальном рабстве,переводом всех на телемедицину с закрытием по всей стране больниц и станций неотложной помощи,а так же безвиз помог,все стали валить куда глаза глядят,так вот весь фокус в том,что едут в самом детородном возрасте,думают как пустить корни на Западе,какое тут потомство,хоть бы было где переночевать(с).Это ещё надо учесть очень мощную лазейку для рожениц,помощь на детей особо не поднимали,но ушлые мамочки не расписываются и числятся матерями одиночками,на каждого ребёнка дают в месяц вроде 2 прожиточных минимума,вот за эти деньги и живут.Если бы не эти матери героини,статистика была бы ещё печальнее.Вот такая она жизнь по-новому,видел как некоторые мамочки развесили уши год назад,мол эпоха бедности закончится,тут же будут работать заводы параходы,мужья вернутся домой,так вот их сейчас охватило настоящее разочарование,при упоминании зе,готовы жать в морду.Я думаю можно ставить крест на этой территории,мы достигли пика в 2013-м,дальше столетие тьмы(((((((((По курсу,был в Укргазе,касса спокойно наливала страждущим по 27.80.