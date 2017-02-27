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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6345634663476348

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 272
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
132
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 19:43

  Shram написав:
Как-то невесело, учитывая что как минимум последние три года не было ни активных военных действий, ни глубоких политических потрясений.

Да уж, 300 тыс в год при средней продолжительности 70 лет, - это норма если в стране 21 млн. население, а так конечно проблема.
VALONI
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 19:45

  Shram написав:
  budivelnik написав:А ось статистика
рік _____ народилось
1990 _____ 657 202
1991 _____ 630 813
1992 _____ 596 785
1993 _____ 557 467
1994 _____ 521 545
1995 _____ 492 900
1996 _____ 467 200
1997 _____ 442 600
1998 _____ 419 200
1999 _____ 389 200
2000 _____ 385 100
2001 _____ 376 500
2002 _____ 390 687 Леонід Данилович у всій красі
2003 _____ 408 591
2004 _____ 427 259
2005 _____ 426 085
2006 _____ 460 368
2007 _____ 472 657
2008 _____ 510 588
2009 _____ 512 526 Перший Майдан
2010 _____ 497 689
2011 _____ 502 595
2012 _____ 520 704
2013 _____ 503 656
2014 _____ 465 893
2015 _____ 411 783 __ мінус Крим і ОРДЛО
2016 _____ 397 037
2017 _____ 363 987
2018 _____ 336 000
2019 _____ 310 605
Как-то невесело, учитывая что как минимум последние три года не было ни активных военных действий, ни глубоких политических потрясений.
Як все запущено
Гляньте на педерацію
2014 ____ 1 942 683_____100%
2015 ____ 1 940 579
2016 ____ 1 893 256
2017 ____ 1 689 884
2018 ____ 1 604 344
2019 ____ 1 481 074_____76% ... і це при цьому що вони собі дописали народжуваність в Криму, а з нас цих 25000 в рік - виписали...

Тепер розумієте ,що розглядати коливання в періодах менше ніж одне покоління(30 років) - взагалі без толку.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 19:55

  Shram написав:
  budivelnik написав:А ось статистика
рік _____ народилось

2015 _____ 411 783 __ мінус Крим і ОРДЛО
2016 _____ 397 037
2017 _____ 363 987
2018 _____ 336 000
2019 _____ 310 605


Как-то невесело, учитывая что как минимум последние три года не было ни активных военных действий, ни глубоких политических потрясений.

Была политика решительных реформ,которая заключалась в коммунальном рабстве,переводом всех на телемедицину с закрытием по всей стране больниц и станций неотложной помощи,а так же безвиз помог,все стали валить куда глаза глядят,так вот весь фокус в том,что едут в самом детородном возрасте,думают как пустить корни на Западе,какое тут потомство,хоть бы было где переночевать(с).

Это ещё надо учесть очень мощную лазейку для рожениц,помощь на детей особо не поднимали,но ушлые мамочки не расписываются и числятся матерями одиночками,на каждого ребёнка дают в месяц вроде 2 прожиточных минимума,вот за эти деньги и живут.
Если бы не эти матери героини,статистика была бы ещё печальнее.Вот такая она жизнь по-новому,видел как некоторые мамочки развесили уши год назад,мол эпоха бедности закончится,тут же будут работать заводы параходы,мужья вернутся домой,так вот их сейчас охватило настоящее разочарование,при упоминании зе,готовы жать в морду.
Я думаю можно ставить крест на этой территории,мы достигли пика в 2013-м,дальше столетие тьмы(((((((((
По курсу,был в Укргазе,касса спокойно наливала страждущим по 27.80.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 20:10

16го вересня вже й ФОПи почнуть робити їх разом!

Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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