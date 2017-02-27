RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6346634763486349>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 272
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
132
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 19:43

  Shram написав:
Как-то невесело, учитывая что как минимум последние три года не было ни активных военных действий, ни глубоких политических потрясений.

Да уж, 300 тыс в год при средней продолжительности 70 лет, - это норма если в стране 21 млн. население, а так конечно проблема.
VALONI
Аватар користувача
 
Повідомлень: 94
З нами з: 25.04.16
Подякував: 37 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 19:45

  Shram написав:
  budivelnik написав:А ось статистика
рік _____ народилось
1990 _____ 657 202
1991 _____ 630 813
1992 _____ 596 785
1993 _____ 557 467
1994 _____ 521 545
1995 _____ 492 900
1996 _____ 467 200
1997 _____ 442 600
1998 _____ 419 200
1999 _____ 389 200
2000 _____ 385 100
2001 _____ 376 500
2002 _____ 390 687 Леонід Данилович у всій красі
2003 _____ 408 591
2004 _____ 427 259
2005 _____ 426 085
2006 _____ 460 368
2007 _____ 472 657
2008 _____ 510 588
2009 _____ 512 526 Перший Майдан
2010 _____ 497 689
2011 _____ 502 595
2012 _____ 520 704
2013 _____ 503 656
2014 _____ 465 893
2015 _____ 411 783 __ мінус Крим і ОРДЛО
2016 _____ 397 037
2017 _____ 363 987
2018 _____ 336 000
2019 _____ 310 605
Как-то невесело, учитывая что как минимум последние три года не было ни активных военных действий, ни глубоких политических потрясений.
Як все запущено
Гляньте на педерацію
2014 ____ 1 942 683_____100%
2015 ____ 1 940 579
2016 ____ 1 893 256
2017 ____ 1 689 884
2018 ____ 1 604 344
2019 ____ 1 481 074_____76% ... і це при цьому що вони собі дописали народжуваність в Криму, а з нас цих 25000 в рік - виписали...

Тепер розумієте ,що розглядати коливання в періодах менше ніж одне покоління(30 років) - взагалі без толку.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23374
З нами з: 15.01.09
Подякував: 186 раз.
Подякували: 2393 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 19:55

  Shram написав:
  budivelnik написав:А ось статистика
рік _____ народилось

2015 _____ 411 783 __ мінус Крим і ОРДЛО
2016 _____ 397 037
2017 _____ 363 987
2018 _____ 336 000
2019 _____ 310 605


Как-то невесело, учитывая что как минимум последние три года не было ни активных военных действий, ни глубоких политических потрясений.

Была политика решительных реформ,которая заключалась в коммунальном рабстве,переводом всех на телемедицину с закрытием по всей стране больниц и станций неотложной помощи,а так же безвиз помог,все стали валить куда глаза глядят,так вот весь фокус в том,что едут в самом детородном возрасте,думают как пустить корни на Западе,какое тут потомство,хоть бы было где переночевать(с).

Это ещё надо учесть очень мощную лазейку для рожениц,помощь на детей особо не поднимали,но ушлые мамочки не расписываются и числятся матерями одиночками,на каждого ребёнка дают в месяц вроде 2 прожиточных минимума,вот за эти деньги и живут.
Если бы не эти матери героини,статистика была бы ещё печальнее.Вот такая она жизнь по-новому,видел как некоторые мамочки развесили уши год назад,мол эпоха бедности закончится,тут же будут работать заводы параходы,мужья вернутся домой,так вот их сейчас охватило настоящее разочарование,при упоминании зе,готовы жать в морду.
Я думаю можно ставить крест на этой территории,мы достигли пика в 2013-м,дальше столетие тьмы(((((((((
По курсу,был в Укргазе,касса спокойно наливала страждущим по 27.80.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11498
З нами з: 30.12.09
Подякував: 352 раз.
Подякували: 2801 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 20:17

  budivelnik написав:
  Alex2006 написав:Какой-то ватный ресурс писал статью, сразу видно. Дело не в Евромайдане, а в войне с Россией. И какое это имеет отношение к валютному рынку?
А ось статистика
рік _____ народилось
1990 _____ 657 202
1991 _____ 630 813
1992 _____ 596 785
1993 _____ 557 467
1994 _____ 521 545
1995 _____ 492 900
1996 _____ 467 200
1997 _____ 442 600
1998 _____ 419 200
1999 _____ 389 200
2000 _____ 385 100
2001 _____ 376 500
2002 _____ 390 687 Леонід Данилович у всій красі
2003 _____ 408 591
2004 _____ 427 259
2005 _____ 426 085
2006 _____ 460 368
2007 _____ 472 657
2008 _____ 510 588
2009 _____ 512 526 Перший Майдан
2010 _____ 497 689
2011 _____ 502 595
2012 _____ 520 704
2013 _____ 503 656
2014 _____ 465 893
2015 _____ 411 783 __ мінус Крим і ОРДЛО
2016 _____ 397 037
2017 _____ 363 987
2018 _____ 336 000
2019 _____ 310 605


Здається, шановний, що весь перший Майдан Ви за прилавком просиділи, що поплутали його час із світовою кризою. То може Вам там і далі сидіти, а не статистику коментувати, бо з Ваших коментарів тільки неадекватні висновки можливі. Не у Майданах справа, а у економічних кризах, війнах, втратах території і, відтак, населення, загальному зниженні народжуваності, притаманному богатьом розвиненим країнам.

То ж краще торгуйте, не відволікайтесь - більше користі для економіки, а, відтак, і народжуваності.
headshaker
 
Повідомлень: 967
З нами з: 08.05.15
Подякував: 2177 раз.
Подякували: 523 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 20:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Была политика решительных реформ,которая заключалась в коммунальном рабстве,переводом всех на телемедицину с закрытием по всей стране больниц и станций неотложной помощи,а так же безвиз помог,все стали валить куда глаза глядят,так вот весь фокус в том,что едут в самом детородном возрасте,думают как пустить корни на Западе,какое тут потомство,хоть бы было где переночевать(с).

В Раші теж таке було?
А ларчик просто відкривався - почало народжувати покоління дев'яностих, що в них, що в нас. Тоді був провал, а зараз друга хвиля. Ну і економічна криза теж впливає.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 10710
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1139 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 20:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:надрукований долар піде на те, щоб купити подешевівші активи, наприклад землю, надра і що там ще є фізичного.
уже вижу в очереди американских милиардеров.
  somilitark написав:Я думаю можно ставить крест на этой территории,мы достигли пика в 2013-м,дальше столетие тьмы(((((((((
иногда я с вами очень согласен, только территория тут не причём - проблемы ж в мозгах. Неужели надо быть гением чтобы элементарно уважать соотечественников. Нигде в цивилизованных странах нет такого неуважения и пренебрежения собственным народом...
  Zebra написав:Принтер Canon купил, made in Vietnam.
напичканная электроникой шв.машинка Ягуар тоже оказалось Вьетнам.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 08 вер, 2020 21:00, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4420
З нами з: 06.04.16
Подякував: 925 раз.
Подякували: 1261 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 20:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  headshaker написав:То ж краще торгуйте, не відволікайтесь - більше користі для економіки, а, відтак, і народжуваності.
Перше - в тебе дальтонізм і повна відсутність логіки ,так як ти не в стані побачити який період виділений синім кольором
Друге -В мене четверо дітей і рахунок в банку з шістьома нулями...
А в тебе тільки пальці вєєром..
Виходить що краще тобі сидіти і читати тих хто в економіці і в народжуваності розбирається краще від тебе
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23374
З нами з: 15.01.09
Подякував: 186 раз.
Подякували: 2393 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 21:13

  Shram написав:
  budivelnik написав:А ось статистика
рік _____ народилось

2015 _____ 411 783 __ мінус Крим і ОРДЛО
2016 _____ 397 037
2017 _____ 363 987
2018 _____ 336 000
2019 _____ 310 605


Как-то невесело, учитывая что как минимум последние три года не было ни активных военных действий, ни глубоких политических потрясений.


світовий прогноз по Україні на 2050 - 28М людей,
у світі 10 млрд

PS була колись така реклама - "кохаймося бо ми того варті" - пора її витянути із шухлядок пана Стефка бо так і пропадемо.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9498
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 645 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 21:33

  budivelnik написав:
  headshaker написав:То ж краще торгуйте, не відволікайтесь - більше користі для економіки, а, відтак, і народжуваності.
Перше - в тебе дальтонізм і повна відсутність логіки ,так як ти не в стані побачити який період виділений синім кольором
Друге -В мене четверо дітей і рахунок в банку з шістьома нулями...
А в тебе тільки пальці вєєром..
Виходить що краще тобі сидіти і читати тих хто в економіці і в народжуваності розбирається краще від тебе


Перше - я з вами не пив и не збираюсь, а тому й звертайтеся відповідно, на "Ви", як прийнято серед порядних і вихованих людей.
Друге - мірятися віртуальними рахунками - найостання справа, для цього тут Долярчика геть вистачає.
Третє - якщо беретеся щось коментувати, то робіть так, щоб уникати подвійного тлумачення, і щастя Вам буде.

На добраніч...
headshaker
 
Повідомлень: 967
З нами з: 08.05.15
Подякував: 2177 раз.
Подякували: 523 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 21:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  headshaker написав:Друге - мірятися віртуальними рахунками - найостання справа
Ви тут пятий рік і так і не знаєте що я один з небагатьох тут не віртуалів?
З прізвищем,іменем і відео?

Мене частіше ніж варто звинувачують в різкості дописів, чи неадекватності інформації....
Але у віртуалізації - точно не вийде.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23374
З нами з: 15.01.09
Подякував: 186 раз.
Подякували: 2393 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6346634763486349>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kianushkolosov, safonovstanislav, холява, Вкладчик1234 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 720, 721, 722
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7217 1643564
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 вер, 2020 20:14
Ethereum
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1980, 1981, 1982
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19814 2493397
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 вер, 2020 18:26
andrein
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 50, 51, 52
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
514 120387
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 вер, 2020 17:17
flyman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.