Да уж, 300 тыс в год при средней продолжительности 70 лет, - это норма если в стране 21 млн. население, а так конечно проблема.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 вер, 2020 19:43
Додано: Вів 08 вер, 2020 19:45
Як все запущено
Гляньте на педерацію
2014 ____ 1 942 683_____100%
2015 ____ 1 940 579
2016 ____ 1 893 256
2017 ____ 1 689 884
2018 ____ 1 604 344
2019 ____ 1 481 074_____76% ... і це при цьому що вони собі дописали народжуваність в Криму, а з нас цих 25000 в рік - виписали...
Тепер розумієте ,що розглядати коливання в періодах менше ніж одне покоління(30 років) - взагалі без толку.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Вів 08 вер, 2020 19:55
Была политика решительных реформ,которая заключалась в коммунальном рабстве,переводом всех на телемедицину с закрытием по всей стране больниц и станций неотложной помощи,а так же безвиз помог,все стали валить куда глаза глядят,так вот весь фокус в том,что едут в самом детородном возрасте,думают как пустить корни на Западе,какое тут потомство,хоть бы было где переночевать(с).
Это ещё надо учесть очень мощную лазейку для рожениц,помощь на детей особо не поднимали,но ушлые мамочки не расписываются и числятся матерями одиночками,на каждого ребёнка дают в месяц вроде 2 прожиточных минимума,вот за эти деньги и живут.
Если бы не эти матери героини,статистика была бы ещё печальнее.Вот такая она жизнь по-новому,видел как некоторые мамочки развесили уши год назад,мол эпоха бедности закончится,тут же будут работать заводы параходы,мужья вернутся домой,так вот их сейчас охватило настоящее разочарование,при упоминании зе,готовы жать в морду.
Я думаю можно ставить крест на этой территории,мы достигли пика в 2013-м,дальше столетие тьмы(((((((((
По курсу,был в Укргазе,касса спокойно наливала страждущим по 27.80.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Вів 08 вер, 2020 20:17
Здається, шановний, що весь перший Майдан Ви за прилавком просиділи, що поплутали його час із світовою кризою. То може Вам там і далі сидіти, а не статистику коментувати, бо з Ваших коментарів тільки неадекватні висновки можливі. Не у Майданах справа, а у економічних кризах, війнах, втратах території і, відтак, населення, загальному зниженні народжуваності, притаманному богатьом розвиненим країнам.
То ж краще торгуйте, не відволікайтесь - більше користі для економіки, а, відтак, і народжуваності.
Додано: Вів 08 вер, 2020 20:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В Раші теж таке було?
А ларчик просто відкривався - почало народжувати покоління дев'яностих, що в них, що в нас. Тоді був провал, а зараз друга хвиля. Ну і економічна криза теж впливає.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 08 вер, 2020 20:40
Re: Валютный рынок в контексте ДС
уже вижу в очереди американских милиардеров.
иногда я с вами очень согласен, только территория тут не причём - проблемы ж в мозгах. Неужели надо быть гением чтобы элементарно уважать соотечественников. Нигде в цивилизованных странах нет такого неуважения и пренебрежения собственным народом...
напичканная электроникой шв.машинка Ягуар тоже оказалось Вьетнам.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 08 вер, 2020 21:00, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Вів 08 вер, 2020 20:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Перше - в тебе дальтонізм і повна відсутність логіки ,так як ти не в стані побачити який період виділений синім кольором
Друге -В мене четверо дітей і рахунок в банку з шістьома нулями...
А в тебе тільки пальці вєєром..
Виходить що краще тобі сидіти і читати тих хто в економіці і в народжуваності розбирається краще від тебе
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Вів 08 вер, 2020 21:13
світовий прогноз по Україні на 2050 - 28М людей,
у світі 10 млрд
PS була колись така реклама - "кохаймося бо ми того варті" - пора її витянути із шухлядок пана Стефка бо так і пропадемо.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 08 вер, 2020 21:33
Перше - я з вами не пив и не збираюсь, а тому й звертайтеся відповідно, на "Ви", як прийнято серед порядних і вихованих людей.
Друге - мірятися віртуальними рахунками - найостання справа, для цього тут Долярчика геть вистачає.
Третє - якщо беретеся щось коментувати, то робіть так, щоб уникати подвійного тлумачення, і щастя Вам буде.
На добраніч...
Додано: Вів 08 вер, 2020 21:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ви тут пятий рік і так і не знаєте що я один з небагатьох тут не віртуалів?
З прізвищем,іменем і відео?
Мене частіше ніж варто звинувачують в різкості дописів, чи неадекватності інформації....
Але у віртуалізації - точно не вийде.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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