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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6346634763486349

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 272
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
132
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 21:40

  budivelnik написав:
  headshaker написав:Друге - мірятися віртуальними рахунками - найостання справа
Ви тут пятий рік і так і не знаєте що я один з небагатьох тут не віртуалів?
З прізвищем,іменем і відео?

Можливо, але скріни з тими" не віртуальними" нулями - тут так ніхто і не бачив! :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 21:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Рождество Пресвятой Богородицы по Григорианскому календарю !
Ну , Право НЕ Ругайтесь
холява
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 21:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  headshaker написав:мірятися віртуальними рахунками - найостання справа, для цього тут Долярчика геть вистачає.

Хвилинку!
Я якраз і підтверджую РЕАЛЬНІСТЬ своїх рахунків!
А от решта тутешніх - лише тріпають язиком!

Так що по РЕАЛЬНИХ ФАКТАХ/ПРУФАХ - Долярчик тут є найбагатший форумчанин! :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 21:47

Долярчик

... я там Вам сегодня "святое послание " от органов прислал , так меня модераторы не приветствовали ....
И Вы не лезьте с другой ветки .
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 22:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:Я якраз і підтверджую РЕАЛЬНІСТЬ своїх рахунків
вопрос зачем? мне лично всё равно сколько у вас денег, гораздо ценее ваши (и других форумчан) мысли и опыт. Кончайте скринить, вы способны на большее.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 22:30

  vitaliian написав:
  Долярчик написав:Я якраз і підтверджую РЕАЛЬНІСТЬ своїх рахунків
вопрос зачем? мне лично всё равно сколько у вас денег, гораздо ценее ваши (и других форумчан) мысли и опыт. Кончайте скринить, вы способны на большее.

він хоче показати що #нелох
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 22:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Кончайте скринить, вы способны на большее.

Я знаю :wink:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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