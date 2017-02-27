Можливо, але скріни з тими" не віртуальними" нулями - тут так ніхто і не бачив!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 вер, 2020 21:40
Можливо, але скріни з тими" не віртуальними" нулями - тут так ніхто і не бачив!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 08 вер, 2020 21:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Рождество Пресвятой Богородицы по Григорианскому календарю !
Ну , Право НЕ Ругайтесь
Додано: Вів 08 вер, 2020 21:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Хвилинку!
Я якраз і підтверджую РЕАЛЬНІСТЬ своїх рахунків!
А от решта тутешніх - лише тріпають язиком!
Так що по РЕАЛЬНИХ ФАКТАХ/ПРУФАХ - Долярчик тут є найбагатший форумчанин!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 08 вер, 2020 21:47
Долярчик
... я там Вам сегодня "святое послание " от органов прислал , так меня модераторы не приветствовали ....
И Вы не лезьте с другой ветки .
Додано: Вів 08 вер, 2020 22:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
вопрос зачем? мне лично всё равно сколько у вас денег, гораздо ценее ваши (и других форумчан) мысли и опыт. Кончайте скринить, вы способны на большее.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Вів 08 вер, 2020 22:30
він хоче показати що #нелох
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Вів 08 вер, 2020 22:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 08 вер, 2020 23:27
Лучше б не знал
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Вів 08 вер, 2020 23:39
Ты тоже в тему не втыкаешься.
Конец эпохи глобализма = протекционизм. Каждый за себя.
И американцам будет насрать какая стоимость рабочей силы в Китае.
Китайские товары в Америку пускать не будут.
Американцы будут покупать Made in America.
Додано: Вів 08 вер, 2020 23:53
И кто ж это завершил эпоху глобализма - масон Libo после 3-й рюмки?
Производство будет возвращаться в развитые страны не потому что глобализму конец, а потому что ценность людского труда в мануфактурах неумолимо стремится к нулю - роботизация, диджитализация, ИИ. Соответственно, товары будет выгоднее производить вблизи мест их потребления, а не там, где рабу нужно меньше заплатить за производство. Свобода движения капиталов, товаров и людей при этом не снизится, а только возрастет...
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