Сегодня отнюдь не три ... Сегодня же День Наташек ...
А мне на них фартило.
И не я, а Дональд Фредович Трамп, еще 2 года назад в Давосе.
Ты речи Трампа явно не изучаешь и не конспектируешь.
Надо работать с первоисточниками.
Садись, два!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 вер, 2020 00:10
Сегодня отнюдь не три ... Сегодня же День Наташек ...
А мне на них фартило.
И не я, а Дональд Фредович Трамп, еще 2 года назад в Давосе.
Ты речи Трампа явно не изучаешь и не конспектируешь.
Надо работать с первоисточниками.
Садись, два!
Додано: Сер 09 вер, 2020 05:49
Есть ещё проблема утилизации опасных отходов, вредные производства. Развитые страны врядли такое на своей территории будут размещать. А это рабочие места и возможность инвестиций в предприятия по переработке отходов.
Додано: Сер 09 вер, 2020 08:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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