Сегодня отнюдь не три ... Сегодня же День Наташек ...
А мне на них фартило.
И не я, а Дональд Фредович Трамп, еще 2 года назад в Давосе.
Ты речи Трампа явно не изучаешь и не конспектируешь.
Надо работать с первоисточниками.
Садись, два!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 вер, 2020 00:10
Сегодня отнюдь не три ... Сегодня же День Наташек ...
А мне на них фартило.
И не я, а Дональд Фредович Трамп, еще 2 года назад в Давосе.
Ты речи Трампа явно не изучаешь и не конспектируешь.
Надо работать с первоисточниками.
Садись, два!
Додано: Сер 09 вер, 2020 05:49
Есть ещё проблема утилизации опасных отходов, вредные производства. Развитые страны врядли такое на своей территории будут размещать. А это рабочие места и возможность инвестиций в предприятия по переработке отходов.
Додано: Сер 09 вер, 2020 08:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 09 вер, 2020 09:11
удалил
Востаннє редагувалось холява в Сер 09 вер, 2020 09:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 09 вер, 2020 09:33
холява
События в Белоруси будоражат его(Долярчика) хлипкое сознание, изрядно подточенное длительным общением с менеджерами В2В-пирамиды.
Без сурового пригляда ДС ветка превращается в черти что
Додано: Сер 09 вер, 2020 09:46
Ну да, ну да....
Протесты BLM ещё цветочками покажутся когда начнут пропадать из магазинов дешевые китайские товары.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Сер 09 вер, 2020 09:52
9-50, доллар (ПОВ, опт):
Харьков 27.78 - 27.85
Сумы 27.70 - 27.80
Полтава 27.73 - 27.80..27.83
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