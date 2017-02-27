Сегодня отнюдь не три ... Сегодня же День Наташек ...
А мне на них фартило.
И не я, а Дональд Фредович Трамп, еще 2 года назад в Давосе.
Ты речи Трампа явно не изучаешь и не конспектируешь.
Надо работать с первоисточниками.
Садись, два!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 вер, 2020 00:10
Сегодня отнюдь не три ... Сегодня же День Наташек ...
А мне на них фартило.
И не я, а Дональд Фредович Трамп, еще 2 года назад в Давосе.
Ты речи Трампа явно не изучаешь и не конспектируешь.
Надо работать с первоисточниками.
Садись, два!
Додано: Сер 09 вер, 2020 05:49
Есть ещё проблема утилизации опасных отходов, вредные производства. Развитые страны врядли такое на своей территории будут размещать. А это рабочие места и возможность инвестиций в предприятия по переработке отходов.
Додано: Сер 09 вер, 2020 09:46
Ну да, ну да....
Протесты BLM ещё цветочками покажутся когда начнут пропадать из магазинов дешевые китайские товары.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Сер 09 вер, 2020 09:52
9-50, доллар (ПОВ, опт):
Харьков 27.78 - 27.85
Сумы 27.70 - 27.80
Полтава 27.73 - 27.80..27.83
Додано: Сер 09 вер, 2020 10:14
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вспомнила бабка, как девкой была...
27.72-27.75/27.80-27.83
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Сер 09 вер, 2020 10:32
150 фур залишаються заблокованими на митниці, 20 компаній відчувають перебої з виробництвом - ЄБА
Додано: Сер 09 вер, 2020 10:45
Банковський перечойз...
Вітаюсь совсіма.
Якось так на моменті:
УкрЕксім, Держа зголодніла -
ПУМБ, а в когось того євро, як вугілля -
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Сер 09 вер, 2020 11:07
Ого, вже мацяють 28
А в чарівному, туристичному, гостинному, неперевершеному, суперовому місті Лева, де ціни на новобуди в гривні лише зростають, курс #нікомунепотрібного обмінки малюють такий 74/78
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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