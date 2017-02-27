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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6346634763486349>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 272
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
132
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 00:10

  zРадио написав:И кто ж это завершил эпоху глобализма - масон Libo после 3-й рюмки? :mrgreen:


Сегодня отнюдь не три ... Сегодня же День Наташек ... :shock:
А мне на них фартило. :oops:
И не я, а Дональд Фредович Трамп, еще 2 года назад в Давосе.
Ты речи Трампа явно не изучаешь и не конспектируешь.
Надо работать с первоисточниками.
Садись, два! :?
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 05:49

  zРадио написав:Производство будет возвращаться в развитые страны не потому что глобализму конец, а потому что ценность людского труда в мануфактурах неумолимо стремится к нулю - роботизация, диджитализация, ИИ. Соответственно, товары будет выгоднее производить вблизи мест их потребления, а не там, где рабу нужно меньше заплатить за производство.


Есть ещё проблема утилизации опасных отходов, вредные производства. Развитые страны врядли такое на своей территории будут размещать. А это рабочие места и возможность инвестиций в предприятия по переработке отходов.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 09:46

  Libo написав:
  andrein написав: Индустриализация #2 в США возможна только в том случае, если американский Джон готов будет работать за такую же зарплату ,что получает китайский Сунь. :)


Ты тоже в тему не втыкаешься. :?
Конец эпохи глобализма = протекционизм. Каждый за себя.
И американцам будет насрать какая стоимость рабочей силы в Китае.
Китайские товары в Америку пускать не будут. :!:
Американцы будут покупать Made in America. :shock:


Ну да, ну да....

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Протесты BLM ещё цветочками покажутся когда начнут пропадать из магазинов дешевые китайские товары.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 09:52

9-50, доллар (ПОВ, опт):

Харьков 27.78 - 27.85
Сумы 27.70 - 27.80
Полтава 27.73 - 27.80..27.83
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 10:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:Сегодня отнюдь не три ... Сегодня же День Наташек ...
А мне на них фартило.

Вспомнила бабка, как девкой была...

27.72-27.75/27.80-27.83
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 10:32

150 фур залишаються заблокованими на митниці, 20 компаній відчувають перебої з виробництвом - ЄБА
https://www.epravda.com.ua/news/2020/09/9/664886/
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 10:45

Банковський перечойз...



Вітаюсь совсіма.

Якось так на моменті:

УкрЕксім, Держа зголодніла -

Зображення

ПУМБ, а в когось того євро, як вугілля -

Зображення

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 10:56

Олени немножко побежали
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 11:04

  zzzzzz написав:Олени немножко побежали

Покупать или продавать?)
apostol
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 11:07

  s0v7a написав:

Вітаюсь совсіма.

Якось так на моменті:

УкрЕксім, Держа зголодніла -

Зображення

ПУМБ, а в когось того євро, як вугілля -

Зображення

ВО

Хай щастить!

Ого, вже мацяють 28 :mrgreen:

А в чарівному, туристичному, гостинному, неперевершеному, суперовому місті Лева, де ціни на новобуди в гривні лише зростають, курс #нікомунепотрібного обмінки малюють такий 74/78
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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