Амвросий написав:Есть ещё проблема утилизации опасных отходов, вредные производства. Развитые страны врядли такое на своей территории будут размещать. А это рабочие места и возможность инвестиций в предприятия по переработке отходов.
zРадио написав:Производство будет возвращаться в развитые страны не потому что глобализму конец, а потому что ценность людского труда в мануфактурах неумолимо стремится к нулю - роботизация, диджитализация, ИИ. Соответственно, товары будет выгоднее производить вблизи мест их потребления, а не там, где рабу нужно меньше заплатить за производство. Свобода движения капиталов, товаров и людей при этом не снизится, а только возрастет...
Производство будет идти туда, где выгодно - где низкие налоги, стоимость земли/ресурсов, низкие экологические нормы, хорошая логистика, прочная и предсказуемая власть. Врядли это будут развитые страны Запада. Это будут тигры Востока - Африка проиграет по двум последним пунктам.
ЗЫ: Либо, покупайте Юань .
Востаннє редагувалось di2gard в Сер 09 вер, 2020 11:27, всього редагувалось 1 раз.
наконец то курс становится на своё место. дол.28 на сентябрь - это норма. правда где оптимисты курса 25, 26, 27??? а еще некоторые кричали, что вернётся и 24 они уверяли народ, что скоро увидим эти курсы.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
zРадио написав:Производство будет возвращаться в развитые страны не потому что глобализму конец, а потому что ценность людского труда в мануфактурах неумолимо стремится к нулю - роботизация, диджитализация, ИИ. Соответственно, товары будет выгоднее производить вблизи мест их потребления, а не там, где рабу нужно меньше заплатить за производство. Свобода движения капиталов, товаров и людей при этом не снизится, а только возрастет...
Производство будет идти туда, где выгодно - где низкие налоги, стоимость земли/ресурсов, низкие экологические нормы, хорошая логистика, прочная и предсказуемая власть. Врядли это будут развитые страны Запада. Это будут тигры Востока - Африка проиграет по двум последним пунктам. Покупайте Юань .
Нда, Украине тут совсем ловить нечего походу....
Отнюдь,исправить последний пункт и все будет работать как надо,вот только те кто этот пункт исправят однозначно будут не из Украины.
Стала понятна причина почему НБУ пытался в понедельник покупать валюту (но так и ничего не купил), - на низколиквидном рынке кому-то срочно понадобилось слить приличный объем валюты, - предложение превышало спрос на 65 млн. Но при этом никакого резкого движение вниз не произошло.
Кор. счета еще ниже опустились - до 38 млрд., так что сегодня резких движений не будет, по крайней мере на утро никто не планировал судя по всему. Некоторая интрига сохраняется на завтра, четверг обычно активный день.
Игорь Алексеевич написав:наконец то курс становится на своё место. дол.28 на сентябрь - это норма. правда где оптимисты курса 25, 26, 27??? а еще некоторые кричали, что вернётся и 24 они уверяли народ, что скоро увидим эти курсы.
Не забывайте, пока что не гривна падает, а доллар отыгрывает потерянные позиции.
di2gard написав:Производство будет идти туда, где выгодно - где низкие налоги, стоимость земли/ресурсов, низкие экологические нормы, хорошая логистика, прочная и предсказуемая власть. Врядли это будут развитые страны Запада. Это будут тигры Востока - Африка проиграет по двум последним пунктам.
Мы ж только вчера говорили-балакали, что пришел конец глобализации и наступает эпоха протекционизма. А ты несешь эту ересь про тигров Востока. Тигры Востока назад в будущее - чашка голого риса в день, жаренные тараканы по большим праздникам.
Libo написав:Мы ж только вчера говорили-балакали, что пришел конец глобализации и наступает эпоха протекционизма. А ты несешь эту ересь про тигров Востока. Тигры Востока назад в будущее - чашка голого риса в день, жаренные тараканы по большим праздникам.
Нет, это Америка останется в прошлом со своим протекционизмом. Но это конечно дело не пары лет. Желательно, чтобы процесс прошел мирно.
di2gard написав: Нет, это Америка останется в прошлом со своим протекционизмом. Но это конечно дело не пары лет. Желательно, чтобы процесс прошел мирно.
Дремучий и забитый ты, дружище. Посмотрел бы сначала на свой комп и айфон и задумался, а чьи там чипы, кто это все придумал и эти технологии сопровождает?! Твои китайцы последний раз изобрели порох и фейрверки 2 тыщи лет назад. С тех пор бесплодны, только украсть, скопировать и купить американские чипы и технологии. Без них труба. Исключительно выращивание риса, культурная революция и хунвейбинствовать.