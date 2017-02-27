RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6347634863496350>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 272
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
132
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 11:22

  Амвросий написав:Есть ещё проблема утилизации опасных отходов, вредные производства. Развитые страны врядли такое на своей территории будут размещать. А это рабочие места и возможность инвестиций в предприятия по переработке отходов.


Soprano?.. :)
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 695
З нами з: 19.02.14
Подякував: 259 раз.
Подякували: 353 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 11:22

  zРадио написав:Производство будет возвращаться в развитые страны не потому что глобализму конец, а потому что ценность людского труда в мануфактурах неумолимо стремится к нулю - роботизация, диджитализация, ИИ. Соответственно, товары будет выгоднее производить вблизи мест их потребления, а не там, где рабу нужно меньше заплатить за производство. Свобода движения капиталов, товаров и людей при этом не снизится, а только возрастет...

Производство будет идти туда, где выгодно - где низкие налоги, стоимость земли/ресурсов, низкие экологические нормы, хорошая логистика, прочная и предсказуемая власть. Врядли это будут развитые страны Запада. Это будут тигры Востока - Африка проиграет по двум последним пунктам.

ЗЫ: Либо, покупайте Юань ;).
Востаннє редагувалось di2gard в Сер 09 вер, 2020 11:27, всього редагувалось 1 раз.
di2gard
Аватар користувача
 
Повідомлень: 68
З нами з: 16.11.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 11:38

наконец то курс становится на своё место.
дол.28 на сентябрь - это норма.
правда где оптимисты курса 25, 26, 27??? а еще некоторые кричали, что вернётся и 24 :shock:
они уверяли народ, что скоро увидим эти курсы. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5150
З нами з: 13.09.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 533 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 11:41

  Shram написав:
  di2gard написав:
  zРадио написав:Производство будет возвращаться в развитые страны не потому что глобализму конец, а потому что ценность людского труда в мануфактурах неумолимо стремится к нулю - роботизация, диджитализация, ИИ. Соответственно, товары будет выгоднее производить вблизи мест их потребления, а не там, где рабу нужно меньше заплатить за производство. Свобода движения капиталов, товаров и людей при этом не снизится, а только возрастет...

Производство будет идти туда, где выгодно - где низкие налоги, стоимость земли/ресурсов, низкие экологические нормы, хорошая логистика, прочная и предсказуемая власть. Врядли это будут развитые страны Запада. Это будут тигры Востока - Африка проиграет по двум последним пунктам.
Покупайте Юань ;).


Нда, Украине тут совсем ловить нечего походу....


Отнюдь,исправить последний пункт и все будет работать как надо,вот только те кто этот пункт исправят однозначно будут не из Украины.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1638
З нами з: 21.03.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 511 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 11:43

Стала понятна причина почему НБУ пытался в понедельник покупать валюту (но так и ничего не купил), - на низколиквидном рынке кому-то срочно понадобилось слить приличный объем валюты, - предложение превышало спрос на 65 млн. Но при этом никакого резкого движение вниз не произошло.

Кор. счета еще ниже опустились - до 38 млрд., так что сегодня резких движений не будет, по крайней мере на утро никто не планировал судя по всему. Некоторая интрига сохраняется на завтра, четверг обычно активный день.


Зображення
VALONI
Аватар користувача
 
Повідомлень: 94
З нами з: 25.04.16
Подякував: 37 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 12:00

  di2gard написав: Либо, покупайте Юань ;).


Ты вообще слышал, что китайцы привязывают свой цифровой юань к золоту? :idea:
Понятно теперь, что покупать надо? :roll:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8416
З нами з: 14.11.11
Подякував: 353 раз.
Подякували: 4049 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 12:01

  Игорь Алексеевич написав:наконец то курс становится на своё место.
дол.28 на сентябрь - это норма.
правда где оптимисты курса 25, 26, 27??? а еще некоторые кричали, что вернётся и 24 :shock:
они уверяли народ, что скоро увидим эти курсы. :P

Не забывайте, пока что не гривна падает, а доллар отыгрывает потерянные позиции.
Зображення
sailed
 
Повідомлень: 423
З нами з: 24.05.16
Подякував: 22 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 12:10

  di2gard написав:Производство будет идти туда, где выгодно - где низкие налоги, стоимость земли/ресурсов, низкие экологические нормы, хорошая логистика, прочная и предсказуемая власть. Врядли это будут развитые страны Запада. Это будут тигры Востока - Африка проиграет по двум последним пунктам.



Мы ж только вчера говорили-балакали, что пришел конец глобализации и наступает эпоха протекционизма. А ты несешь эту ересь про тигров Востока. Тигры Востока назад в будущее - чашка голого риса в день, жаренные тараканы по большим праздникам. :?
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8416
З нами з: 14.11.11
Подякував: 353 раз.
Подякували: 4049 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 12:17

  Libo написав:Мы ж только вчера говорили-балакали, что пришел конец глобализации и наступает эпоха протекционизма. А ты несешь эту ересь про тигров Востока. Тигры Востока назад в будущее - чашка голого риса в день, жаренные тараканы по большим праздникам. :?

Нет, это Америка останется в прошлом со своим протекционизмом. Но это конечно дело не пары лет. Желательно, чтобы процесс прошел мирно.
di2gard
Аватар користувача
 
Повідомлень: 68
З нами з: 16.11.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 12:28

  di2gard написав: Нет, это Америка останется в прошлом со своим протекционизмом. Но это конечно дело не пары лет. Желательно, чтобы процесс прошел мирно.


Дремучий и забитый ты, дружище. Посмотрел бы сначала на свой комп и айфон и задумался, а чьи там чипы, кто это все придумал и эти технологии сопровождает?!
:roll: Твои китайцы последний раз изобрели порох и фейрверки 2 тыщи лет назад. С тех пор бесплодны, только украсть, скопировать и купить американские чипы и технологии. Без них труба. Исключительно выращивание риса, культурная революция и хунвейбинствовать. :?
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8416
З нами з: 14.11.11
Подякував: 353 раз.
Подякували: 4049 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 6347634863496350>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 720, 721, 722
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7219 1644107
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 вер, 2020 09:03
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1980, 1981, 1982
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19815 2494320
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 вер, 2020 01:30
TylerTruman_
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 50, 51, 52
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
514 120477
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 вер, 2020 17:17
flyman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron