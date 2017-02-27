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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6347634863496350

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 272
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
132
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 12:28

  di2gard написав:
  zРадио написав:Производство будет возвращаться в развитые страны не потому что глобализму конец, а потому что ценность людского труда в мануфактурах неумолимо стремится к нулю - роботизация, диджитализация, ИИ. Соответственно, товары будет выгоднее производить вблизи мест их потребления, а не там, где рабу нужно меньше заплатить за производство. Свобода движения капиталов, товаров и людей при этом не снизится, а только возрастет...

Производство будет идти туда, где выгодно - где низкие налоги, стоимость земли/ресурсов, низкие экологические нормы, хорошая логистика, прочная и предсказуемая власть. Врядли это будут развитые страны Запада. Это будут тигры Востока - Африка проиграет по двум последним пунктам.

ЗЫ: Либо, покупайте Юань ;).

Да, но нет :) Забываете еще про политическо-популисткую составляющую, которая уже давно начала играть значимую роль и только набирает вес. США ярчайший пример но такое происходит и будет происходить дальше во всех странах, включая нэньку.
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 12:33

  Libo написав:
  di2gard написав: Нет, это Америка останется в прошлом со своим протекционизмом. Но это конечно дело не пары лет. Желательно, чтобы процесс прошел мирно.


Дремучий и забитый ты, дружище. Посмотрел бы сначала на свой комп и айфон и задумался, а чьи там чипы, кто это все придумал и эти технологии сопровождает?!
:roll: Твои китайцы последний раз изобрели порох и фейрверки 2 тыщи лет назад. С тех пор бесплодны, только украсть, скопировать и купить американские чипы и технологии. Без них труба. Исключительно выращивание риса, культурная революция и хунвейбинствовать. :?

Не совсем так. Китай вырос из сырьевого придатка в №2 (а иногда и №1) экономику.
У них уже и AI и многие передовые технологии, на уровне США. Единственное, чего у них сейчас оч сильно не хватает, и по чём душит США это оборудование и IP для производства чипов по технологии 12нм и меньше. Буквально недавно США заблокировало сделку между Данией и Китаем по поставке оборудования такого плана.
А это стратегическая штука. Чипы они щас везде, и (особенно) в ракетах :)
Возьмите Huawei - у них запасы процессоров мобильных телефонов, GSM/LTE чипов заканчиваются благодаря тому же США которые заблокировали возможности для их продажи, а сам китай производить их не может
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 12:40

  Yuri_61 написав:срочная новость или снова фейк?
https://banker.ua/amero-skoro-poxoronit ... yuta-ssha/

фейк и кликбейт. Доллар уже в основном цифровой. Его много обесценят чтобы подстегнуть инфляцию и потребление, да и только
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 12:41

  Libo написав:
  di2gard написав: Нет, это Америка останется в прошлом со своим протекционизмом. Но это конечно дело не пары лет. Желательно, чтобы процесс прошел мирно.


Дремучий и забитый ты, дружище. Посмотрел бы сначала на свой комп и айфон и задумался, а чьи там чипы, кто это все придумал и эти технологии сопровождает?!
:roll: Твои китайцы последний раз изобрели порох и фейрверки 2 тыщи лет назад. С тех пор бесплодны, только украсть, скопировать и купить американские чипы и технологии. Без них труба. Исключительно выращивание риса, культурная революция и хунвейбинствовать. :?

А как же китайские дроны DJI - мировой лидер индустрии?
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 12:44

  Yuri_61 написав:срочная новость или снова фейк?
https://banker.ua/amero-skoro-poxoronit ... yuta-ssha/


Что за неистребимое желание постить всякую *ерню, даже не читаяя ее? Или читая, но все равно постить надо? 2009, 2010 год в тексте ни о чем не говорит?

Короче, в игнор за постоянный спам.
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