zРадио написав:Производство будет возвращаться в развитые страны не потому что глобализму конец, а потому что ценность людского труда в мануфактурах неумолимо стремится к нулю - роботизация, диджитализация, ИИ. Соответственно, товары будет выгоднее производить вблизи мест их потребления, а не там, где рабу нужно меньше заплатить за производство. Свобода движения капиталов, товаров и людей при этом не снизится, а только возрастет...
Производство будет идти туда, где выгодно - где низкие налоги, стоимость земли/ресурсов, низкие экологические нормы, хорошая логистика, прочная и предсказуемая власть. Врядли это будут развитые страны Запада. Это будут тигры Востока - Африка проиграет по двум последним пунктам.
ЗЫ: Либо, покупайте Юань .
Да, но нет Забываете еще про политическо-популисткую составляющую, которая уже давно начала играть значимую роль и только набирает вес. США ярчайший пример но такое происходит и будет происходить дальше во всех странах, включая нэньку.
di2gard написав: Нет, это Америка останется в прошлом со своим протекционизмом. Но это конечно дело не пары лет. Желательно, чтобы процесс прошел мирно.
Дремучий и забитый ты, дружище. Посмотрел бы сначала на свой комп и айфон и задумался, а чьи там чипы, кто это все придумал и эти технологии сопровождает?! Твои китайцы последний раз изобрели порох и фейрверки 2 тыщи лет назад. С тех пор бесплодны, только украсть, скопировать и купить американские чипы и технологии. Без них труба. Исключительно выращивание риса, культурная революция и хунвейбинствовать.
Не совсем так. Китай вырос из сырьевого придатка в №2 (а иногда и №1) экономику. У них уже и AI и многие передовые технологии, на уровне США. Единственное, чего у них сейчас оч сильно не хватает, и по чём душит США это оборудование и IP для производства чипов по технологии 12нм и меньше. Буквально недавно США заблокировало сделку между Данией и Китаем по поставке оборудования такого плана. А это стратегическая штука. Чипы они щас везде, и (особенно) в ракетах Возьмите Huawei - у них запасы процессоров мобильных телефонов, GSM/LTE чипов заканчиваются благодаря тому же США которые заблокировали возможности для их продажи, а сам китай производить их не может
di2gard написав: Нет, это Америка останется в прошлом со своим протекционизмом. Но это конечно дело не пары лет. Желательно, чтобы процесс прошел мирно.
Дремучий и забитый ты, дружище. Посмотрел бы сначала на свой комп и айфон и задумался, а чьи там чипы, кто это все придумал и эти технологии сопровождает?! Твои китайцы последний раз изобрели порох и фейрверки 2 тыщи лет назад. С тех пор бесплодны, только украсть, скопировать и купить американские чипы и технологии. Без них труба. Исключительно выращивание риса, культурная революция и хунвейбинствовать.
А как же китайские дроны DJI - мировой лидер индустрии?
koder написав:Возьмите Huawei - у них запасы процессоров мобильных телефонов, GSM/LTE чипов заканчиваются благодаря тому же США которые заблокировали возможности для их продажи, а сам китай производить их не может
koder написав:Возьмите Huawei - у них запасы процессоров мобильных телефонов, GSM/LTE чипов заканчиваются благодаря тому же США которые заблокировали возможности для их продажи, а сам китай производить их не может
koder написав:Возьмите Huawei - у них запасы процессоров мобильных телефонов, GSM/LTE чипов заканчиваются благодаря тому же США которые заблокировали возможности для их продажи, а сам китай производить их не может
koder написав:Возьмите Huawei - у них запасы процессоров мобильных телефонов, GSM/LTE чипов заканчиваются благодаря тому же США которые заблокировали возможности для их продажи, а сам китай производить их не может