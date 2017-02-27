Додано: Сер 09 вер, 2020 12:33

Libo написав: di2gard написав: Нет, это Америка останется в прошлом со своим протекционизмом. Но это конечно дело не пары лет. Желательно, чтобы процесс прошел мирно. Нет, это Америка останется в прошлом со своим протекционизмом. Но это конечно дело не пары лет. Желательно, чтобы процесс прошел мирно.



Дремучий и забитый ты, дружище. Посмотрел бы сначала на свой комп и айфон и задумался, а чьи там чипы, кто это все придумал и эти технологии сопровождает?!

Твои китайцы последний раз изобрели порох и фейрверки 2 тыщи лет назад. С тех пор бесплодны, только украсть, скопировать и купить американские чипы и технологии. Без них труба. Исключительно выращивание риса, культурная революция и хунвейбинствовать. Дремучий и забитый ты, дружище. Посмотрел бы сначала на свой комп и айфон и задумался, а чьи там чипы, кто это все придумал и эти технологии сопровождает?!Твои китайцы последний раз изобрели порох и фейрверки 2 тыщи лет назад. С тех пор бесплодны, только украсть, скопировать и купить американские чипы и технологии. Без них труба. Исключительно выращивание риса, культурная революция и хунвейбинствовать.

Не совсем так. Китай вырос из сырьевого придатка в №2 (а иногда и №1) экономику.У них уже и AI и многие передовые технологии, на уровне США. Единственное, чего у них сейчас оч сильно не хватает, и по чём душит США это оборудование и IP для производства чипов по технологии 12нм и меньше. Буквально недавно США заблокировало сделку между Данией и Китаем по поставке оборудования такого плана.А это стратегическая штука. Чипы они щас везде, и (особенно) в ракетахВозьмите Huawei - у них запасы процессоров мобильных телефонов, GSM/LTE чипов заканчиваются благодаря тому же США которые заблокировали возможности для их продажи, а сам китай производить их не может