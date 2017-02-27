koder
яка різниця де продукувати, сьогодні в Івана, завтра в Петра, головне ЩО!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 вер, 2020 13:45
koder
яка різниця де продукувати, сьогодні в Івана, завтра в Петра, головне ЩО!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 09 вер, 2020 13:58
Подождите лет 10 - и все будет. В Китае сейчас свои "ревущие двадцатые", строит он в десятки раз больше Штатов. США тоже не на своих "мозгах" поднялись - ехали из европы от мировых войн, потом - из совка, азии. Если в Китае не устроят своего "майдана" - со временем мировые мозги облюбуют на побережье желтого моря китайскую "силиконовую долину".
Додано: Сер 09 вер, 2020 14:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Добрый День .
По традиции , ВСЕМ Здоровья !
))))почитал , что пишут сегодня.
мда ,
Комсомолец --27.75-27.85
В основном так работают все, НО
ФортЭчная ....... продажа 27.83!
Умничики !
"Справа от пивбара" (СИЛЬПО по Фортечной ) 27.50-27.95
Всем хорошего дня !
Додано: Сер 09 вер, 2020 14:02
Ога, давайте для начала посмотрим что с Huawei будет, ну и дальше спроецируем...
Samsung, LG и SK Hynix прекратили поставки дисплеев и полупроводников компании Huawei
З.Ы. Посмотрите во сколько раз сложились их акции с начала 17го года...
Додано: Сер 09 вер, 2020 14:07
Ви серйозно вважаєте, що ті люди, які їхали в США "потом - из совка, азии" зара поїдуть до комуністичного Китаю?..
Якесь рожеве поні
Додано: Сер 09 вер, 2020 14:13
Додано: Сер 09 вер, 2020 14:26
Аааааааааа, так ты еще и ватан. Непосвященный ты. Китай уже отстроился и приехал. Пустыми стоят до 100 млн. квартир. Пустые города-призраки. Больше строить не будет. Скоро будет только демонтировать.
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