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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6348634963506351

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 272
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
132
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 13:45

koder

яка різниця де продукувати, сьогодні в Івана, завтра в Петра, головне ЩО!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 13:58

  Investor_33 написав:Побачите де буде піднебесна без американських технологій за 3-5 років ну і де буде будуть самі янкі...

Подождите лет 10 - и все будет. В Китае сейчас свои "ревущие двадцатые", строит он в десятки раз больше Штатов. США тоже не на своих "мозгах" поднялись - ехали из европы от мировых войн, потом - из совка, азии. Если в Китае не устроят своего "майдана" - со временем мировые мозги облюбуют на побережье желтого моря китайскую "силиконовую долину".
di2gard
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 14:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Добрый День .
По традиции , ВСЕМ Здоровья !

))))почитал , что пишут сегодня.

мда ,

Комсомолец --27.75-27.85
В основном так работают все, НО
ФортЭчная ....... продажа 27.83!
Умничики !
"Справа от пивбара" (СИЛЬПО по Фортечной ) 27.50-27.95
Всем хорошего дня !
холява
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 14:02

  di2gard написав:
  Investor_33 написав:Побачите де буде піднебесна без американських технологій за 3-5 років ну і де буде будуть самі янкі...

Подождите лет 10 - и все будет. В Китае сейчас свои "ревущие двадцатые", строит он в десятки раз больше Штатов. США тоже не на своих "мозгах" поднялись - ехали из европы от мировых войн, потом - из совка, азии. Если в Китае не устроят своего "майдана" - со временем мировые мозги облюбуют на побережье желтого моря китайскую "силиконовую долину".

Ога, давайте для начала посмотрим что с Huawei будет, ну и дальше спроецируем...
Samsung, LG и SK Hynix прекратили поставки дисплеев и полупроводников компании Huawei
https://bin.ua/news/interesting/it/2545 ... tavki.html
З.Ы. Посмотрите во сколько раз сложились их акции с начала 17го года...
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 14:07

  di2gard написав:
  Investor_33 написав:Побачите де буде піднебесна без американських технологій за 3-5 років ну і де буде будуть самі янкі...

Подождите лет 10 - и все будет. В Китае сейчас свои "ревущие двадцатые", строит он в десятки раз больше Штатов. США тоже не на своих "мозгах" поднялись - ехали из европы от мировых войн, потом - из совка, азии. Если в Китае не устроят своего "майдана" - со временем мировые мозги облюбуют на побережье желтого моря китайскую "силиконовую долину".


Ви серйозно вважаєте, що ті люди, які їхали в США "потом - из совка, азии" зара поїдуть до комуністичного Китаю?..

Якесь рожеве поні :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 14:13

  greenozon написав:Китай давно розробив власні чіпи і самостійно їх продукує,
і давно має і 7 і 5 нм


Типу таких ? :)

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sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 14:26

  di2gard написав:Подождите лет 10 - и все будет. В Китае сейчас свои "ревущие двадцатые", строит он в десятки раз больше Штатов. США тоже не на своих "мозгах" поднялись - ехали из европы от мировых войн, потом - из совка, азии. Если в Китае не устроят своего "майдана" - со временем мировые мозги облюбуют на побережье желтого моря китайскую "силиконовую долину".


Аааааааааа, так ты еще и ватан. Непосвященный ты. Китай уже отстроился и приехал. Пустыми стоят до 100 млн. квартир. Пустые города-призраки. Больше строить не будет. Скоро будет только демонтировать.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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