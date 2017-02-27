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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6346634763486349

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 272
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
132
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 11:22

  Амвросий написав:Есть ещё проблема утилизации опасных отходов, вредные производства. Развитые страны врядли такое на своей территории будут размещать. А это рабочие места и возможность инвестиций в предприятия по переработке отходов.


Soprano?.. :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 11:38

наконец то курс становится на своё место.
дол.28 на сентябрь - это норма.
правда где оптимисты курса 25, 26, 27??? а еще некоторые кричали, что вернётся и 24 :shock:
они уверяли народ, что скоро увидим эти курсы. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 11:43

Стала понятна причина почему НБУ пытался в понедельник покупать валюту (но так и ничего не купил), - на низколиквидном рынке кому-то срочно понадобилось слить приличный объем валюты, - предложение превышало спрос на 65 млн. Но при этом никакого резкого движение вниз не произошло.

Кор. счета еще ниже опустились - до 38 млрд., так что сегодня резких движений не будет, по крайней мере на утро никто не планировал судя по всему. Некоторая интрига сохраняется на завтра, четверг обычно активный день.


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VALONI
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 12:01

  Игорь Алексеевич написав:наконец то курс становится на своё место.
дол.28 на сентябрь - это норма.
правда где оптимисты курса 25, 26, 27??? а еще некоторые кричали, что вернётся и 24 :shock:
они уверяли народ, что скоро увидим эти курсы. :P

Не забывайте, пока что не гривна падает, а доллар отыгрывает потерянные позиции.
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sailed
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 14:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Добрый День .
По традиции , ВСЕМ Здоровья !

))))почитал , что пишут сегодня.

мда ,

Комсомолец --27.75-27.85
В основном так работают все, НО
ФортЭчная ....... продажа 27.83!
Умничики !
"Справа от пивбара" (СИЛЬПО по Фортечной ) 27.50-27.95
Всем хорошего дня !
холява
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 14:54

Пивденный покупка 27.80 в окнах.
andrein
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 15:44

Что там на межбанке, Укргазбанк отоваривает Сити по 27.845? :D
VALONI
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 15:48

VALONI
если кому интересен риал политик в контексте темы, то сейчас тут Гетманцев будет Марченко отоваривать, в прямом эфире:
https://www.youtube.com/watch?v=RUOZUqcQyVA

кстати, только что они Горбаля в Раду НБУ кооптировали.
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 15:52

  Игорь Алексеевич написав:наконец то курс становится на своё место.
дол.28 на сентябрь - это норма.
правда где оптимисты курса 25, 26, 27??? а еще некоторые кричали, что вернётся и 24 :shock:
они уверяли народ, что скоро увидим эти курсы. :P

Какое это "свое место"? Сейчас мы наблюдаем стандартную ситуацию начала сентября, и то рост слабенький совсем. Когда придут "20-е числа" и когда начнется октябрь с уплатой квартальных налогов - вот тогда все и вернеться на свое место :)
25.ХХ было реально в течении полугода, но после решения КС по НАБУ об этом можно забыть. Поэтому пока будем болтаться на уровнях 26-28 и смотреть, что измениться после того, как слуги с треском пролетят мимо местных выборов и сдеают ли они выводы :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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  #<1 ... 6346634763486349
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