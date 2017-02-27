Soprano?..
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 вер, 2020 11:22
Додано: Сер 09 вер, 2020 11:38
наконец то курс становится на своё место.
дол.28 на сентябрь - это норма.
правда где оптимисты курса 25, 26, 27??? а еще некоторые кричали, что вернётся и 24
они уверяли народ, что скоро увидим эти курсы.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Сер 09 вер, 2020 11:43
Стала понятна причина почему НБУ пытался в понедельник покупать валюту (но так и ничего не купил), - на низколиквидном рынке кому-то срочно понадобилось слить приличный объем валюты, - предложение превышало спрос на 65 млн. Но при этом никакого резкого движение вниз не произошло.
Кор. счета еще ниже опустились - до 38 млрд., так что сегодня резких движений не будет, по крайней мере на утро никто не планировал судя по всему. Некоторая интрига сохраняется на завтра, четверг обычно активный день.
Додано: Сер 09 вер, 2020 12:01
Не забывайте, пока что не гривна падает, а доллар отыгрывает потерянные позиции.
Додано: Сер 09 вер, 2020 14:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Добрый День .
По традиции , ВСЕМ Здоровья !
))))почитал , что пишут сегодня.
мда ,
Комсомолец --27.75-27.85
В основном так работают все, НО
ФортЭчная ....... продажа 27.83!
Умничики !
"Справа от пивбара" (СИЛЬПО по Фортечной ) 27.50-27.95
Всем хорошего дня !
Додано: Сер 09 вер, 2020 15:48
VALONI
если кому интересен риал политик в контексте темы, то сейчас тут Гетманцев будет Марченко отоваривать, в прямом эфире:
кстати, только что они Горбаля в Раду НБУ кооптировали.
Додано: Сер 09 вер, 2020 15:52
Какое это "свое место"? Сейчас мы наблюдаем стандартную ситуацию начала сентября, и то рост слабенький совсем. Когда придут "20-е числа" и когда начнется октябрь с уплатой квартальных налогов - вот тогда все и вернеться на свое место
25.ХХ было реально в течении полугода, но после решения КС по НАБУ об этом можно забыть. Поэтому пока будем болтаться на уровнях 26-28 и смотреть, что измениться после того, как слуги с треском пролетят мимо местных выборов и сдеают ли они выводы
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Сер 09 вер, 2020 16:35
В результате активности импортеров котировки безналичного доллара уверенно поднялись выше отметки 27,80 гривен и достигли уровня 27,85/27,862 гривен (покупка, продажа). После обеда среди покупателей был замечен Citibank, представляющий интересы компаний-нерезидентов.
Других крупных продавцов или покупателей валюты сегодня на рынке не видно. Национальный банк ограничился наблюдением, приняв решение не участвовать в сегодняшних торгах.
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