Игорь Алексеевич написав:наконец то курс становится на своё место. дол.28 на сентябрь - это норма. правда где оптимисты курса 25, 26, 27??? а еще некоторые кричали, что вернётся и 24 они уверяли народ, что скоро увидим эти курсы.
Какое это "свое место"? Сейчас мы наблюдаем стандартную ситуацию начала сентября, и то рост слабенький совсем. Когда придут "20-е числа" и когда начнется октябрь с уплатой квартальных налогов - вот тогда все и вернеться на свое место 25.ХХ было реально в течении полугода, но после решения КС по НАБУ об этом можно забыть. Поэтому пока будем болтаться на уровнях 26-28 и смотреть, что измениться после того, как слуги с треском пролетят мимо местных выборов и сдеают ли они выводы
Хіхі, тре якусь ідеологію підковувати під партію. Чи то соціалізм, чи лібертаріанство. А так то партія ПАПи, то Шаріка, то ЮВТ, то боксера і т.д.