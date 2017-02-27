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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6347634863496350

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 272
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
132
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 16:59

  Alex2006 написав:
  Игорь Алексеевич написав:наконец то курс становится на своё место.
дол.28 на сентябрь - это норма.
правда где оптимисты курса 25, 26, 27??? а еще некоторые кричали, что вернётся и 24 :shock:
они уверяли народ, что скоро увидим эти курсы. :P

Какое это "свое место"? Сейчас мы наблюдаем стандартную ситуацию начала сентября, и то рост слабенький совсем. Когда придут "20-е числа" и когда начнется октябрь с уплатой квартальных налогов - вот тогда все и вернеться на свое место :)
25.ХХ было реально в течении полугода, но после решения КС по НАБУ об этом можно забыть. Поэтому пока будем болтаться на уровнях 26-28 и смотреть, что измениться после того, как слуги с треском пролетят мимо местных выборов и сдеают ли они выводы :)

Хіхі, тре якусь ідеологію підковувати під партію. Чи то соціалізм, чи лібертаріанство.
А так то партія ПАПи, то Шаріка, то ЮВТ, то боксера і т.д.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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  #<1 ... 6347634863496350
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