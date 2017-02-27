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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6347634863496350

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 272
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
132
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 18:24

Минфин начал обратный выкуп ВВП-варрантов, поскольку оценивает размер выплат по ним в 22 млрд долларов!!! Вот спасибо одной известной гражданке за такую "реструктуризацию" (минус 3,7 млрд долларов в 2015-м, плюс 22 млрд долларов в 2021-2040 гг). Может и правы эти говорящие попки - нафиг реструктуризацию, а то нашим гениям доверь, они из меньше сделают больше вместо наоборот :mrgreen:

Выплаты по ВВП-варрантам потенциально могут превысить $22 млрд – глава Минфина о причинах выкупа
https://interfax.com.ua/news/economic/686607.html
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 18:31

Игорь Алексеевич
Курс идет к эок : 30+ , вполне ожидаемо.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 18:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Добрый вечер.
Все вечером вверх .
Прием 27,75 -27.87. это минимальная продажа.
Все -27.90.
холява
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 18:35

Инфляция остается на низком уровне в августе. 2,5% в годовом исчислении, -0,2% в месячном.

Никак НБУ не хочет выполнять поставленные им же цели (5% в год к году). Это уже просто анекдот какой-то. Тем временем, бюджетный дефицит нарастает, а кредитный портфель бизнеса - продолжает уменьшаться. И это на фоне рекордного обвала инвестиционного спроса и собираемости налогов. По БИПЦ - вообще дефляция YTD. Браво-браво, так держать, идем в аккурат по сценарию 2013-го года :oops:

Зображення

http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/09/110.pdf
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 18:46

  zРадио написав:Минфин начал обратный выкуп ВВП-варрантов, поскольку оценивает размер выплат по ним в 22 млрд долларов!!! Вот спасибо одной известной гражданке за такую "реструктуризацию" (минус 3,7 млрд долларов в 2015-м, плюс 22 млрд долларов в 2021-2040 гг). Может и правы эти говорящие попки - нафиг реструктуризацию, а то нашим гениям доверь, они из меньше сделают больше вместо наоборот :mrgreen:

Выплаты по ВВП-варрантам потенциально могут превысить $22 млрд – глава Минфина о причинах выкупа
https://interfax.com.ua/news/economic/686607.html

мало би бути за 5 рокыв 40% росту ВВП, кляті кравасісі потирали лапки, а тут он воно як, так що липові варанти вийшли з фейковими виплатами.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 18:48

  zРадио написав:Инфляция остается на низком уровне в августе. 2,5% в годовом исчислении, -0,2% в месячном.

Никак НБУ не хочет выполнять поставленные им же цели (5% в год к году). Это уже просто анекдот какой-то. Тем временем, бюджетный дефицит нарастает, а кредитный портфель бизнеса - продолжает уменьшаться. И это на фоне рекордного обвала инвестиционного спроса и собираемости налогов. По БИПЦ - вообще дефляция YTD. Браво-браво, так держать, идем в аккурат по сценарию 2013-го года :oops:

Зображення

http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/09/110.pdf

дивись, щоб потім 5% не стало 50%,
насправді інфляція вища,
наприклад багато дешевих послуг не надається,
напр. в Київ з Тернополя (і навпаки) квиток на потяг можна було взяти до 100 грн.,
зараз ледве за 200 грн можна дістати.
Не забуваєм, про дороге євро (замість 1.1 тепер 1,17), яке теж дасть ефект.
Комуналка і далі дорожає.
Такщо 2,5% інфляції в Шмигаля на папері.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 09 вер, 2020 18:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 18:49

  flyman написав:мало би бути за 5 рокыв 40% росту ВВП, кляті кравасісі потирали лапки, а тут он воно як, так що липові варанти вийшли з фейковими виплатами.


Не скажи - сейчас просушимся в 2020-2021 гг, и далее от низкой базы 3-4 года будем весьма неплохо расти. Ниже трешхолда (125 млрд) ВВП вряд ли упадет, так что выплаты по варрантам будут нифига не фейковыми, а настоящими и очень щедрыми!
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 18:55

  zРадио написав:
  flyman написав:мало би бути за 5 рокыв 40% росту ВВП, кляті кравасісі потирали лапки, а тут он воно як, так що липові варанти вийшли з фейковими виплатами.


Не скажи - сейчас просушимся в 2020-2021 гг, и далее от низкой базы 3-4 года будем весьма неплохо расти. Ниже трешхолда (125 млрд) ВВП вряд ли упадет, так что выплаты по варрантам будут нифига не фейковыми, а настоящими и очень щедрыми!

ужас, зрада, якщо буде 3%..4% ВВП рости, тобто кожно року +4..5 ярдів, а за 20 років ВВП виросте до 200 ярдів, о ужас, зрада !!!!
выплаты по ним до 2040 года могут превысить $22 млрд,
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 18:59

  zРадио написав:Ниже трешхолда (125 млрд) ВВП вряд ли упадет, так что выплаты по варрантам будут нифига не фейковыми, а настоящими и очень щедрыми!

"Мамы в Маями" всяких Яценюков, Яресьок, Коболевых, Омельянов и т.п. "українскых патріотів" будут довольны

Впринципе Украина и предназначена чтобы обеспечивать безбедную жизнь "патриотов" в США, Канаде, UK и т.д.

Ви працюйте - а вони будуть відпочивати (і "насолоджуватися віденською кавою")
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Сер 09 вер, 2020 19:01, всього редагувалось 1 раз.
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 19:01

  flyman написав:ужас, зрада, якщо буде 3%..4% ВВП рости, тобто кожно року +4..5 ярдів, а за 20 років ВВП виросте до 200 ярдів, о ужас, зрада !!!!
выплаты по ним до 2040 года могут превысить $22 млрд,


И что ты с чем сравнил? Это как радоваться тому, что твоя зарплата растет быстрее, чем платежи по старому кредиту, хотя изначальные его условия никакого роста не предполагали!
zРадио
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