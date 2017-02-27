Выплаты по ВВП-варрантам потенциально могут превысить $22 млрд – глава Минфина о причинах выкупа
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 вер, 2020 18:24
Минфин начал обратный выкуп ВВП-варрантов, поскольку оценивает размер выплат по ним в 22 млрд долларов!!! Вот спасибо одной известной гражданке за такую "реструктуризацию" (минус 3,7 млрд долларов в 2015-м, плюс 22 млрд долларов в 2021-2040 гг). Может и правы эти говорящие попки - нафиг реструктуризацию, а то нашим гениям доверь, они из меньше сделают больше вместо наоборот
Выплаты по ВВП-варрантам потенциально могут превысить $22 млрд – глава Минфина о причинах выкупа
Додано: Сер 09 вер, 2020 18:32
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Добрый вечер.
Все вечером вверх .
Прием 27,75 -27.87. это минимальная продажа.
Все -27.90.
Додано: Сер 09 вер, 2020 18:35
Инфляция остается на низком уровне в августе. 2,5% в годовом исчислении, -0,2% в месячном.
Никак НБУ не хочет выполнять поставленные им же цели (5% в год к году). Это уже просто анекдот какой-то. Тем временем, бюджетный дефицит нарастает, а кредитный портфель бизнеса - продолжает уменьшаться. И это на фоне рекордного обвала инвестиционного спроса и собираемости налогов. По БИПЦ - вообще дефляция YTD. Браво-браво, так держать, идем в аккурат по сценарию 2013-го года
Додано: Сер 09 вер, 2020 18:46
мало би бути за 5 рокыв 40% росту ВВП, кляті кравасісі потирали лапки, а тут он воно як, так що липові варанти вийшли з фейковими виплатами.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Сер 09 вер, 2020 18:48
дивись, щоб потім 5% не стало 50%,
насправді інфляція вища,
наприклад багато дешевих послуг не надається,
напр. в Київ з Тернополя (і навпаки) квиток на потяг можна було взяти до 100 грн.,
зараз ледве за 200 грн можна дістати.
Не забуваєм, про дороге євро (замість 1.1 тепер 1,17), яке теж дасть ефект.
Комуналка і далі дорожає.
Такщо 2,5% інфляції в Шмигаля на папері.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 09 вер, 2020 18:49, всього редагувалось 1 раз.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Сер 09 вер, 2020 18:49
Не скажи - сейчас просушимся в 2020-2021 гг, и далее от низкой базы 3-4 года будем весьма неплохо расти. Ниже трешхолда (125 млрд) ВВП вряд ли упадет, так что выплаты по варрантам будут нифига не фейковыми, а настоящими и очень щедрыми!
Додано: Сер 09 вер, 2020 18:55
ужас, зрада, якщо буде 3%..4% ВВП рости, тобто кожно року +4..5 ярдів, а за 20 років ВВП виросте до 200 ярдів, о ужас, зрада !!!!
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Сер 09 вер, 2020 18:59
"Мамы в Маями" всяких Яценюков, Яресьок, Коболевых, Омельянов и т.п. "українскых патріотів" будут довольны
Впринципе Украина и предназначена чтобы обеспечивать безбедную жизнь "патриотов" в США, Канаде, UK и т.д.
Ви працюйте - а вони будуть відпочивати (і "насолоджуватися віденською кавою")
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Сер 09 вер, 2020 19:01, всього редагувалось 1 раз.
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Сер 09 вер, 2020 19:01
И что ты с чем сравнил? Это как радоваться тому, что твоя зарплата растет быстрее, чем платежи по старому кредиту, хотя изначальные его условия никакого роста не предполагали!
Зараз переглядають цей форум: Patrick, Вкладчик1234 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|