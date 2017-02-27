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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6348634963506351

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 272
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
132
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 19:10

  холява написав:Добрый вечер.
Все вечером вверх .
Прием 27,75 -27.87. это минимальная продажа.
Все -27.90.

19-00, доллар (опт):

Харьков 27.82..27.84 - 27.87..27.90 (утром 27.78 - 27.85)

Сумы 27.75 - 27.85..27.90 (27.70 - 27.80)

Полтава 27.77..27.80 - 27.85..27.89 (27.73 - 27.80)
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 19:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:напр. в Київ з Тернополя (і навпаки) квиток на потяг можна було взяти до 100 грн.,
зараз ледве за 200 грн можна дістати.


Тернопіль в червоній зоні і квитки ні до нього ні з нього взагалі не продають. Не знаю як їх "дістають".

  холява написав:Рождество Пресвятой Богородицы по Григорианскому календарю !
Ну , Право НЕ Ругайтесь

Зображення

А найкрасивіша валюта - гривня!
Востаннє редагувалось Ой+ в Сер 09 вер, 2020 19:28, всього редагувалось 1 раз.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 19:28

  Patrick написав:
  холява написав:Добрый вечер.
Все вечером вверх .
Прием 27,75 -27.87. это минимальная продажа.
Все -27.90.

19-00, доллар (опт):

Харьков 27.82..27.84 - 27.87..27.90 (утром 27.78 - 27.85)

Сумы 27.75 - 27.85..27.90 (27.70 - 27.80)

Полтава 27.77..27.80 - 27.85..27.89 (27.73 - 27.80)



Добрый вечер .

Не думал я , что пойдем вверх.
Ставил на то , что нет налички и доллар перекуплен .....но не тут то было !
Всего навсего СИТИ банк и его покупки поставили всех в тупик.
В угоду откупившимся "ЫНВЭСТОРАМ", я уже покупал по 27.85, хотя писал о 27 .83 на ФортЭчной

ЛЮБИМАЯ Украина , которая похожа на "поле дураков ".
Немного влетел .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 20:22

Киев
Утро
Доллар 27,70/27,75
Евро 32,60/32,70

Вечер
Доллар 27,75/27,83
Евро 32,67/32,75
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 20:24

  zРадио написав:
  flyman написав:ужас, зрада, якщо буде 3%..4% ВВП рости, тобто кожно року +4..5 ярдів, а за 20 років ВВП виросте до 200 ярдів, о ужас, зрада !!!!
выплаты по ним до 2040 года могут превысить $22 млрд,


И что ты с чем сравнил? Это как радоваться тому, что твоя зарплата растет быстрее, чем платежи по старому кредиту, хотя изначальные его условия никакого роста не предполагали!

ізначально планувалось бути викинутим на вулицю із зайнятої сусідом хати.
А тут перекритування із умовою, що платитимеш більше, якщо виросте зепешка, але зарплата растет быстрее, чем платежи по старому кредиту
зрада ! зрада! зрада!

А так ще вистачило на газовий балончик попшикати на злого сусіда, так що віджав він тільки чулан з щурами.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 20:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:Такщо 2,5% інфляції в Шмигаля на папері.
я давно это пытаюсь доказать, яблоки +150%, огурцы /помидоры +30% и т.д. Всё что более/менее пользуется спросом понемногу дорожает, особенно жд билеты, там где я еще год назад ездил по 230 уже ценник 400 тот же поезд, купейный вагон.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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