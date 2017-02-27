19-00, доллар (опт):
Харьков 27.82..27.84 - 27.87..27.90 (утром 27.78 - 27.85)
Сумы 27.75 - 27.85..27.90 (27.70 - 27.80)
Полтава 27.77..27.80 - 27.85..27.89 (27.73 - 27.80)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 вер, 2020 19:10
Додано: Сер 09 вер, 2020 19:24
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Тернопіль в червоній зоні і квитки ні до нього ні з нього взагалі не продають. Не знаю як їх "дістають".
А найкрасивіша валюта - гривня!
Востаннє редагувалось Ой+ в Сер 09 вер, 2020 19:28, всього редагувалось 1 раз.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Сер 09 вер, 2020 19:28
Добрый вечер .
Не думал я , что пойдем вверх.
Ставил на то , что нет налички и доллар перекуплен .....но не тут то было !
Всего навсего СИТИ банк и его покупки поставили всех в тупик.
В угоду откупившимся "ЫНВЭСТОРАМ", я уже покупал по 27.85, хотя писал о 27 .83 на ФортЭчной
ЛЮБИМАЯ Украина , которая похожа на "поле дураков ".
Немного влетел .
Додано: Сер 09 вер, 2020 20:22
Киев
Утро
Доллар 27,70/27,75
Евро 32,60/32,70
Вечер
Доллар 27,75/27,83
Евро 32,67/32,75
Додано: Сер 09 вер, 2020 20:24
ізначально планувалось бути викинутим на вулицю із зайнятої сусідом хати.
А тут перекритування із умовою, що платитимеш більше, якщо виросте зепешка, але зарплата растет быстрее, чем платежи по старому кредиту
зрада ! зрада! зрада!
А так ще вистачило на газовий балончик попшикати на злого сусіда, так що віджав він тільки чулан з щурами.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Сер 09 вер, 2020 20:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
я давно это пытаюсь доказать, яблоки +150%, огурцы /помидоры +30% и т.д. Всё что более/менее пользуется спросом понемногу дорожает, особенно жд билеты, там где я еще год назад ездил по 230 уже ценник 400 тот же поезд, купейный вагон.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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