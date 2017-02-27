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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6349635063516352>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 272
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
132
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 19:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:напр. в Київ з Тернополя (і навпаки) квиток на потяг можна було взяти до 100 грн.,
зараз ледве за 200 грн можна дістати.


Тернопіль в червоній зоні і квитки ні до нього ні з нього взагалі не продають. Не знаю як їх "дістають".

  холява написав:Рождество Пресвятой Богородицы по Григорианскому календарю !
Ну , Право НЕ Ругайтесь

Зображення

А найкрасивіша валюта - гривня!
Востаннє редагувалось Ой+ в Сер 09 вер, 2020 19:28, всього редагувалось 1 раз.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 19:28

  Patrick написав:
  холява написав:Добрый вечер.
Все вечером вверх .
Прием 27,75 -27.87. это минимальная продажа.
Все -27.90.

19-00, доллар (опт):

Харьков 27.82..27.84 - 27.87..27.90 (утром 27.78 - 27.85)

Сумы 27.75 - 27.85..27.90 (27.70 - 27.80)

Полтава 27.77..27.80 - 27.85..27.89 (27.73 - 27.80)



Добрый вечер .

Не думал я , что пойдем вверх.
Ставил на то , что нет налички и доллар перекуплен .....но не тут то было !
Всего навсего СИТИ банк и его покупки поставили всех в тупик.
В угоду откупившимся "ЫНВЭСТОРАМ", я уже покупал по 27.85, хотя писал о 27 .83 на ФортЭчной

ЛЮБИМАЯ Украина , которая похожа на "поле дураков ".
Немного влетел .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 20:22

Киев
Утро
Доллар 27,70/27,75
Евро 32,60/32,70

Вечер
Доллар 27,75/27,83
Евро 32,67/32,75
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 20:24

  zРадио написав:
  flyman написав:ужас, зрада, якщо буде 3%..4% ВВП рости, тобто кожно року +4..5 ярдів, а за 20 років ВВП виросте до 200 ярдів, о ужас, зрада !!!!
выплаты по ним до 2040 года могут превысить $22 млрд,


И что ты с чем сравнил? Это как радоваться тому, что твоя зарплата растет быстрее, чем платежи по старому кредиту, хотя изначальные его условия никакого роста не предполагали!

ізначально планувалось бути викинутим на вулицю із зайнятої сусідом хати.
А тут перекритування із умовою, що платитимеш більше, якщо виросте зепешка, але зарплата растет быстрее, чем платежи по старому кредиту
зрада ! зрада! зрада!

А так ще вистачило на газовий балончик попшикати на злого сусіда, так що віджав він тільки чулан з щурами.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 20:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:Такщо 2,5% інфляції в Шмигаля на папері.
я давно это пытаюсь доказать, яблоки +150%, огурцы /помидоры +30% и т.д. Всё что более/менее пользуется спросом понемногу дорожает, особенно жд билеты, там где я еще год назад ездил по 230 уже ценник 400 тот же поезд, купейный вагон. Таким темпом за пару лет мы Германию в ценах переплюнем. Автохлам же у нас дороже, почему остальное должно быть дешевле?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 20:43

  flyman написав:ізначально планувалось бути викинутим на вулицю із зайнятої сусідом хати.


И именно поэтому у нас были самые веские основания реструктуризировать долги на НАШИХ условиях! Страна, подвергшаяся внешней агрессии, имела все основания вообще не платить. Это сегодня поздно кулаками махать, а в 2015-м был правильный момент - долги набирали все, включая Крым и Донбасс.

  flyman написав:А тут перекритування із умовою, що платитимеш більше, якщо виросте зепешка, але зарплата растет быстрее, чем платежи по старому кредиту
зрада ! зрада! зрада!


Да, радость страшная - всунули на полшишечки, а не на всю (рука-лицо)
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 09 вер, 2020 20:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 20:44

  холява написав:Добрый вечер .

Не думал я , что пойдем вверх.
Ставил на то , что нет налички и доллар перекуплен .....но не тут то было !
Всего навсего СИТИ банк и его покупки поставили всех в тупик.
В угоду откупившимся "ЫНВЭСТОРАМ", я уже покупал по 27.85, хотя писал о 27 .83 на ФортЭчной

ЛЮБИМАЯ Украина , которая похожа на "поле дураков ".
Немного влетел .

холява,
Добрый вечер! Все-таки наличка у нас гуляет за межбанком.
Я тоже думал, вот вот пора остановиться. Но нет, растем дальше :?
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 20:44

  vitaliian написав:
  flyman написав:Такщо 2,5% інфляції в Шмигаля на папері.
я давно это пытаюсь доказать, яблоки +150%, огурцы /помидоры +30% и т.д. Всё что более/менее пользуется спросом понемногу дорожает, особенно жд билеты, там где я еще год назад ездил по 230 уже ценник 400 тот же поезд, купейный вагон. Таким темпом за пару лет мы Германию в ценах переплюнем. Автохлам же у нас дороже, почему остальное должно быть дешевле?

Год очень хреновый для растительности(болезни) ,
речь не о бурьянах они процветают,
потому и дорого,
некоторых нормальных сортов яблок оччень урожай , на рынке по 10 грн.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 20:50

  vitaliian написав:
  flyman написав:Такщо 2,5% інфляції в Шмигаля на папері.
я давно это пытаюсь доказать, яблоки +150%, огурцы /помидоры +30% и т.д. Всё что более/менее пользуется спросом понемногу дорожает, особенно жд билеты, там где я еще год назад ездил по 230 уже ценник 400 тот же поезд, купейный вагон. Таким темпом за пару лет мы Германию в ценах переплюнем. Автохлам же у нас дороже, почему остальное должно быть дешевле?


Давайте вводные точнее госстатовских - вместе пересчитаем. Яблоки +150% - это, конечно, печаль (без рофлов), но какова их доля в потребильских расходах, чтобы делать далекоидущие выводы об ИПЦ?

У меня нет оснований не доверять официальным расчетам - если бы их подтасовывали, делали бы это более "профессионально". Куда ли плюнь, везде зрада зрада в макростатистике - почему ее не подтасовывают и не делают из зрады перемогу?
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 21:01

Vadim V

Вадя , Привет .
Вы знаете , в этом году я 4 раза травил жучков и тараканов .
С жучками ничего не случилось , как были так и есть !
А вот тараканы мать их , встречаются по ночам , во время путешествия к туалету .
Раньше они бы не выжили от такого количества химикатов .
Так же и с медузами в Киряловке, 12 лет их не видел , а в этом году спасался от них .
холява
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