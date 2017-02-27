Тернопіль в червоній зоні і квитки ні до нього ні з нього взагалі не продають. Не знаю як їх "дістають".
А найкрасивіша валюта - гривня!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 вер, 2020 19:24
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Тернопіль в червоній зоні і квитки ні до нього ні з нього взагалі не продають. Не знаю як їх "дістають".
А найкрасивіша валюта - гривня!
Востаннє редагувалось Ой+ в Сер 09 вер, 2020 19:28, всього редагувалось 1 раз.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Сер 09 вер, 2020 19:28
Добрый вечер .
Не думал я , что пойдем вверх.
Ставил на то , что нет налички и доллар перекуплен .....но не тут то было !
Всего навсего СИТИ банк и его покупки поставили всех в тупик.
В угоду откупившимся "ЫНВЭСТОРАМ", я уже покупал по 27.85, хотя писал о 27 .83 на ФортЭчной
ЛЮБИМАЯ Украина , которая похожа на "поле дураков ".
Немного влетел .
Додано: Сер 09 вер, 2020 20:22
Киев
Утро
Доллар 27,70/27,75
Евро 32,60/32,70
Вечер
Доллар 27,75/27,83
Евро 32,67/32,75
Додано: Сер 09 вер, 2020 20:24
ізначально планувалось бути викинутим на вулицю із зайнятої сусідом хати.
А тут перекритування із умовою, що платитимеш більше, якщо виросте зепешка, але зарплата растет быстрее, чем платежи по старому кредиту
зрада ! зрада! зрада!
А так ще вистачило на газовий балончик попшикати на злого сусіда, так що віджав він тільки чулан з щурами.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Сер 09 вер, 2020 20:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
я давно это пытаюсь доказать, яблоки +150%, огурцы /помидоры +30% и т.д. Всё что более/менее пользуется спросом понемногу дорожает, особенно жд билеты, там где я еще год назад ездил по 230 уже ценник 400 тот же поезд, купейный вагон. Таким темпом за пару лет мы Германию в ценах переплюнем. Автохлам же у нас дороже, почему остальное должно быть дешевле?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Сер 09 вер, 2020 20:43
И именно поэтому у нас были самые веские основания реструктуризировать долги на НАШИХ условиях! Страна, подвергшаяся внешней агрессии, имела все основания вообще не платить. Это сегодня поздно кулаками махать, а в 2015-м был правильный момент - долги набирали все, включая Крым и Донбасс.
Да, радость страшная - всунули на полшишечки, а не на всю (рука-лицо)
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 09 вер, 2020 20:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 09 вер, 2020 20:44
холява,
Добрый вечер! Все-таки наличка у нас гуляет за межбанком.
Я тоже думал, вот вот пора остановиться. Но нет, растем дальше
Додано: Сер 09 вер, 2020 20:44
Год очень хреновый для растительности(болезни) ,
речь не о бурьянах они процветают,
потому и дорого,
некоторых нормальных сортов яблок оччень урожай , на рынке по 10 грн.
Додано: Сер 09 вер, 2020 20:50
Давайте вводные точнее госстатовских - вместе пересчитаем. Яблоки +150% - это, конечно, печаль (без рофлов), но какова их доля в потребильских расходах, чтобы делать далекоидущие выводы об ИПЦ?
У меня нет оснований не доверять официальным расчетам - если бы их подтасовывали, делали бы это более "профессионально". Куда ли плюнь, везде зрада зрада в макростатистике - почему ее не подтасовывают и не делают из зрады перемогу?
Додано: Сер 09 вер, 2020 21:01
Vadim V
Вадя , Привет .
Вы знаете , в этом году я 4 раза травил жучков и тараканов .
С жучками ничего не случилось , как были так и есть !
А вот тараканы мать их , встречаются по ночам , во время путешествия к туалету .
Раньше они бы не выжили от такого количества химикатов .
Так же и с медузами в Киряловке, 12 лет их не видел , а в этом году спасался от них .
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