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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6349635063516352

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 272
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
132
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 21:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Яблоки +150% - это, конечно, печаль (без рофлов), но какова их доля в потребильских расходах, чтобы делать далекоидущие выводы об ИПЦ?


Згадайте минулий рік скільки зрадофілії було на форумних гілках з приводу цін на цибулю. А її точно менше з'їш ніж яблук. Тоді ж борці "баригою" клялись що за ціни вже тільки 2020 року врожаю можна питати з представників криворіжської школи економіки. Пора?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 21:43

  Ой+ написав:
  zРадио написав:Яблоки +150% - это, конечно, печаль (без рофлов), но какова их доля в потребильских расходах, чтобы делать далекоидущие выводы об ИПЦ?


Згадайте минулий рік скільки зрадофілії було на форумних гілках з приводу цін на цибулю. А її точно менше з'їш ніж яблук. Тоді ж борці "баригою" клялись що за ціни вже тільки 2020 року врожаю можна питати з представників криворіжської школи економіки. Пора?

Цену бананов посмотрите, все уравновешено.
Zebra
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  #<1 ... 6349635063516352
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