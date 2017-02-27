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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 вер, 2020 21:21
zРадио написав:
Яблоки +150% - это, конечно, печаль (без рофлов), но какова их доля в потребильских расходах, чтобы делать далекоидущие выводы об ИПЦ?
Згадайте минулий рік скільки зрадофілії було на форумних гілках з приводу цін на цибулю. А її точно менше з'їш ніж яблук. Тоді ж борці "баригою" клялись що за ціни вже тільки 2020 року врожаю можна питати з представників криворіжської школи економіки. Пора?
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Сер 09 вер, 2020 21:43
Ой+ написав: zРадио написав:
Яблоки +150% - это, конечно, печаль (без рофлов), но какова их доля в потребильских расходах, чтобы делать далекоидущие выводы об ИПЦ?
Згадайте минулий рік скільки зрадофілії було на форумних гілках з приводу цін на цибулю. А її точно менше з'їш ніж яблук. Тоді ж борці "баригою" клялись що за ціни вже тільки 2020 року врожаю можна питати з представників криворіжської школи економіки. Пора?
Цену бананов посмотрите, все уравновешено.
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