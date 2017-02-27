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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6349635063516352

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 273
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
133
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 273
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 21:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Яблоки +150% - это, конечно, печаль (без рофлов), но какова их доля в потребильских расходах, чтобы делать далекоидущие выводы об ИПЦ?


Згадайте минулий рік скільки зрадофілії було на форумних гілках з приводу цін на цибулю. А її точно менше з'їш ніж яблук. Тоді ж борці "баригою" клялись що за ціни вже тільки 2020 року врожаю можна питати з представників криворіжської школи економіки. Пора?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 21:43

  Ой+ написав:
  zРадио написав:Яблоки +150% - это, конечно, печаль (без рофлов), но какова их доля в потребильских расходах, чтобы делать далекоидущие выводы об ИПЦ?


Згадайте минулий рік скільки зрадофілії було на форумних гілках з приводу цін на цибулю. А її точно менше з'їш ніж яблук. Тоді ж борці "баригою" клялись що за ціни вже тільки 2020 року врожаю можна питати з представників криворіжської школи економіки. Пора?

Цену бананов посмотрите, все уравновешено.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 22:59

  zРадио написав:У меня нет оснований не доверять официальным расчетам - если бы их подтасовывали, делали бы это более "профессионально". Куда ли плюнь, везде зрада зрада в макростатистике - почему ее не подтасовывают и не делают из зрады перемогу?

Народный контроль уже настолько погряз в собственных проблемах, что нагружать его вылизанной бюрократией дуть на воду. Есть более перспективное занятия обеспечение еще более безбедного существования. Срок течет, а жизнь артиста цирка тесно связана с манежем, репетициями, гастролями. Все жизненные перипетии, не только профессионального, но и личного характера, происходят неотрывно от профессии и любимого дела.
Востаннє редагувалось ruvex в Сер 09 вер, 2020 23:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 23:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:там где я еще год назад ездил по 230 уже ценник 400

Выкупается 4местное купе даумя пассажирами, из-за КОВИД. Затраты эти лежат на этих двух несчастных, потому такая цена.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 23:10

  Hotab написав:
  vitaliian написав:там где я еще год назад ездил по 230 уже ценник 400

Выкупается 4местное купе даумя пассажирами, из-за КОВИД. Затраты эти лежат на этих двух несчастных, потому такая цена.

Которая больше не вернется к своему первоначальному состоянию не при каких условиях. Есть причина увеличить стоимость, но нет причин ее понизить.
Но уже есть апгрейд ситуации, по факту 4 человека, но цена аналогичная 2.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 23:36

  zРадио написав:Минфин начал обратный выкуп ВВП-варрантов, поскольку оценивает размер выплат по ним в 22 млрд долларов!!! Вот спасибо одной известной гражданке за такую "реструктуризацию" (минус 3,7 млрд долларов в 2015-м, плюс 22 млрд долларов в 2021-2040 гг). Может и правы эти говорящие попки - нафиг реструктуризацию, а то нашим гениям доверь, они из меньше сделают больше вместо наоборот :mrgreen:

Выплаты по ВВП-варрантам потенциально могут превысить $22 млрд – глава Минфина о причинах выкупа
https://interfax.com.ua/news/economic/686607.html

а ты только раздуплился? :?
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 23:54

  Hotab написав:
  vitaliian написав:там где я еще год назад ездил по 230 уже ценник 400

Выкупается 4местное купе даумя пассажирами, из-за КОВИД. Затраты эти лежат на этих двух несчастных, потому такая цена.

Не знаю як на рахунок купе, але дешеві потяги знято, а дорожчі курсують.
Інфляція 2,5%.
Це як в дитячій пісні "опа єсть, а слова нєт"
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 00:36

  Zebra написав:
  Ой+ написав:
  zРадио написав:Яблоки +150% - это, конечно, печаль (без рофлов), но какова их доля в потребильских расходах, чтобы делать далекоидущие выводы об ИПЦ?


Згадайте минулий рік скільки зрадофілії було на форумних гілках з приводу цін на цибулю. А її точно менше з'їш ніж яблук. Тоді ж борці "баригою" клялись що за ціни вже тільки 2020 року врожаю можна питати з представників криворіжської школи економіки. Пора?

Цену бананов посмотрите, все уравновешено.


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greenozon
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