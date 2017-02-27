|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 вер, 2020 21:21
zРадио написав:
Яблоки +150% - это, конечно, печаль (без рофлов), но какова их доля в потребильских расходах, чтобы делать далекоидущие выводы об ИПЦ?
Згадайте минулий рік скільки зрадофілії було на форумних гілках з приводу цін на цибулю. А її точно менше з'їш ніж яблук. Тоді ж борці "баригою" клялись що за ціни вже тільки 2020 року врожаю можна питати з представників криворіжської школи економіки. Пора?
Не так добре з грошима, як погано без них.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 3638
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 441 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 вер, 2020 21:43
Ой+ написав: zРадио написав:
Яблоки +150% - это, конечно, печаль (без рофлов), но какова их доля в потребильских расходах, чтобы делать далекоидущие выводы об ИПЦ?
Згадайте минулий рік скільки зрадофілії було на форумних гілках з приводу цін на цибулю. А її точно менше з'їш ніж яблук. Тоді ж борці "баригою" клялись що за ціни вже тільки 2020 року врожаю можна питати з представників криворіжської школи економіки. Пора?
Цену бананов посмотрите, все уравновешено.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 8822
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1006 раз.
- Подякували: 1457 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 09 вер, 2020 22:59
zРадио написав:
У меня нет оснований не доверять официальным расчетам - если бы их подтасовывали, делали бы это более "профессионально". Куда ли плюнь, везде зрада зрада в макростатистике - почему ее не подтасовывают и не делают из зрады перемогу?
Народный контроль уже настолько погряз в собственных проблемах, что нагружать его вылизанной бюрократией дуть на воду. Есть более перспективное занятия обеспечение еще более безбедного существования. Срок течет, а жизнь артиста цирка тесно связана с манежем, репетициями, гастролями. Все жизненные перипетии, не только профессионального, но и личного характера, происходят неотрывно от профессии и любимого дела.
Востаннє редагувалось ruvex
в Сер 09 вер, 2020 23:08, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 10058
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 777 раз.
- Подякували: 2206 раз.
-
- Профіль
-
1
6
2
Додано: Сер 09 вер, 2020 23:07
vitaliian написав:
там где я еще год назад ездил по 230 уже ценник 400
Выкупается 4местное купе даумя пассажирами, из-за КОВИД. Затраты эти лежат на этих двух несчастных, потому такая цена.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 3032
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 119 раз.
- Подякували: 1121 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 09 вер, 2020 23:10
Hotab написав: vitaliian написав:
там где я еще год назад ездил по 230 уже ценник 400
Выкупается 4местное купе даумя пассажирами, из-за КОВИД. Затраты эти лежат на этих двух несчастных, потому такая цена.
Которая больше не вернется к своему первоначальному состоянию не при каких условиях. Есть причина увеличить стоимость, но нет причин ее понизить.
Но уже есть апгрейд ситуации, по факту 4 человека, но цена аналогичная 2.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 10058
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 777 раз.
- Подякували: 2206 раз.
-
- Профіль
-
1
6
2
-
plugatyrev
-
-
- Повідомлень: 432
- З нами з: 09.11.16
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 вер, 2020 23:54
Hotab написав: vitaliian написав:
там где я еще год назад ездил по 230 уже ценник 400
Выкупается 4местное купе даумя пассажирами, из-за КОВИД. Затраты эти лежат на этих двух несчастных, потому такая цена.
Не знаю як на рахунок купе, але дешеві потяги знято, а дорожчі курсують.
Інфляція 2,5%.
Це як в дитячій пісні "опа єсть, а слова нєт"
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 21428
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1166 раз.
- Подякували: 1554 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 10 вер, 2020 00:36
Zebra написав: Ой+ написав: zРадио написав:
Яблоки +150% - это, конечно, печаль (без рофлов), но какова их доля в потребильских расходах, чтобы делать далекоидущие выводы об ИПЦ?
Згадайте минулий рік скільки зрадофілії було на форумних гілках з приводу цін на цибулю. А її точно менше з'їш ніж яблук. Тоді ж борці "баригою" клялись що за ціни вже тільки 2020 року врожаю можна питати з представників криворіжської школи економіки. Пора?
Цену бананов посмотрите, все уравновешено.
18 грн із копійками
за кіло
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 9519
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 647 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|7221
|1644794
|
Сер 09 вер, 2020 15:44
ЛОБ
|
|19816
|2495063
|
|
|514
|120547
|
|