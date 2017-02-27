Додано: Чет 10 вер, 2020 01:18

flyman написав: Hotab написав: vitaliian написав: там где я еще год назад ездил по 230 уже ценник 400 там где я еще год назад ездил по 230 уже ценник 400

Выкупается 4местное купе даумя пассажирами, из-за КОВИД. Затраты эти лежат на этих двух несчастных, потому такая цена. Выкупается 4местное купе даумя пассажирами, из-за КОВИД. Затраты эти лежат на этих двух несчастных, потому такая цена.

Не знаю як на рахунок купе, але дешеві потяги знято, а дорожчі курсують.

Інфляція 2,5%.

Це як в дитячій пісні "опа єсть, а слова нєт" Не знаю як на рахунок купе, але дешеві потяги знято, а дорожчі курсують.Інфляція 2,5%.Це як в дитячій пісні "опа єсть, а слова нєт"

ночью надеюсь не потрут, смысл ковид 2019 "загнать бы*** в стойло" проще говоря показать каждому его место, то есть еще больше разделить богатых и бедных, если ты бедный раб тебе не положено свободно передвигаться, сначала вообще отменили гражданских общественный транспорт в том числе жд, а теперь он будет дороже, все тепер либо ты на своем авто либо "стой в стойле" ибо даже на жд не покатаешся, вот плацкарт уже ж был отменен, оставят по ценах или просто СВ попомните мои слова