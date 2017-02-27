Не думал я , что пойдем вверх. Ставил на то , что нет налички и доллар перекуплен .....но не тут то было ! Всего навсего СИТИ банк и его покупки поставили всех в тупик. В угоду откупившимся "ЫНВЭСТОРАМ", я уже покупал по 27.85, хотя писал о 27 .83 на ФортЭчной
ЛЮБИМАЯ Украина , которая похожа на "поле дураков ". Немного влетел .
холява, Добрый вечер! Все-таки наличка у нас гуляет за межбанком. Я тоже думал, вот вот пора остановиться. Но нет, растем дальше
zРадио написав:У меня нет оснований не доверять официальным расчетам - если бы их подтасовывали, делали бы это более "профессионально". Куда ли плюнь, везде зрада зрада в макростатистике - почему ее не подтасовывают и не делают из зрады перемогу?
Народный контроль уже настолько погряз в собственных проблемах, что нагружать его вылизанной бюрократией дуть на воду. Есть более перспективное занятия обеспечение еще более безбедного существования. Срок течет, а жизнь артиста цирка тесно связана с манежем, репетициями, гастролями. Все жизненные перипетии, не только профессионального, но и личного характера, происходят неотрывно от профессии и любимого дела.
Востаннє редагувалось ruvex в Сер 09 вер, 2020 23:08, всього редагувалось 1 раз.
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zРадио написав:Минфин начал обратный выкуп ВВП-варрантов, поскольку оценивает размер выплат по ним в 22 млрд долларов!!! Вот спасибо одной известной гражданке за такую "реструктуризацию" (минус 3,7 млрд долларов в 2015-м, плюс 22 млрд долларов в 2021-2040 гг). Может и правы эти говорящие попки - нафиг реструктуризацию, а то нашим гениям доверь, они из меньше сделают больше вместо наоборот
Богдан вчера в интервью Гордону сказал, что после кидка мвф (взяли деньги на ковид, потратили на дороги) следующего транша не будет. Вообще толковое интервью куда мы катимся, советую глянуть, под видео есть таймкоды.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta написав:Богдан вчера в интервью Гордону сказал, что после кидка мвф (взяли деньги на ковид, потратили на дороги) следующего транша не будет. Вообще толковое интервью куда мы катимся, советую глянуть, под видео есть таймкоды.
Богдан оказался Андреем.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Moneta написав:Богдан вчера в интервью Гордону сказал, что после кидка мвф (взяли деньги на ковид, потратили на дороги) следующего транша не будет. Вообще толковое интервью куда мы катимся, советую глянуть, под видео есть таймкоды.
Ну наконец-то послали этот МВФ... сколько там, более 50 или 60% украинцев было против сотрудничества по опросам?
Moneta написав:Богдан вчера в интервью Гордону сказал, что после кидка мвф (взяли деньги на ковид, потратили на дороги) следующего транша не будет. Вообще толковое интервью куда мы катимся, советую глянуть, под видео есть таймкоды.
Ну наконец-то послали этот МВФ... сколько там, более 50 или 60% украинцев было против сотрудничества по опросам?
striped написав:Ну что - и сегодня в рост? Откуда столько красивой? уже сколько дней подряд растем - может пора передохнуть в долинах?
В августе денежная база, включающая в себя наличные деньги в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги, по оперативным данным НБУ, увеличилась на 2,4% до 562,323 млрд гривен. Об этом сообщил Национальный банк. С начала года денежная база увеличилась на 17,8% с 477,491 млрд гривен. Денежная масса в августе выросла на 0,7% до 1 676,923 млрд гривен, а с начала года - на 16,6% с 1 438,311 млрд гривен.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.