Додано: Чет 10 вер, 2020 08:56

Богдан вчера в интервью Гордону сказал, что после кидка мвф (взяли деньги на ковид, потратили на дороги) следующего транша не будет. Вообще толковое интервью куда мы катимся, советую глянуть, под видео есть таймкоды.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.