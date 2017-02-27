RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6348634963506351

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 273
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
133
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 273
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 10:25

Евро: 1.1827

Сегодня ряд событий в календаре влияющих на курс пары EURUSD
Зображення
Patrick
 
Повідомлень: 1085
З нами з: 18.09.13
Подякував: 1870 раз.
Подякували: 1325 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 10:36

Уважаемые коллеги!

Рекомендуем к просмотру

НБУ сменил тактику на валютном рынке: что будет с курсом доллара и евро

Подписывайтесь на Finance.ua, ставьте лайк и не пропускайте важные видео!

С ув.
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5739
З нами з: 25.01.06
Подякував: 70 раз.
Подякували: 413 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6348634963506351
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 721, 722, 723
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7222 1645002
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 вер, 2020 10:13
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1980, 1981, 1982
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19816 2495528
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 вер, 2020 15:42
phantom_systems
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 50, 51, 52
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
514 120587
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 вер, 2020 17:17
flyman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.