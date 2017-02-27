Сегодня ряд событий в календаре влияющих на курс пары EURUSD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 вер, 2020 10:25
Додано: Чет 10 вер, 2020 10:36
Уважаемые коллеги!
Рекомендуем к просмотру
С ув.
Додано: Чет 10 вер, 2020 10:39
Не лучший знак, но в США М1 за это время показывает рост на треть.
Додано: Чет 10 вер, 2020 11:06
"Зеленский вообще не понимает, куда мы катимся". Интервью Андрея Богдана – за минуту
Додано: Чет 10 вер, 2020 11:14
Богдана викинули з обойми і спалили улюблену теслу
він тепер буде багато говорити
Додано: Чет 10 вер, 2020 11:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Богдан, Рябошапка, Данилюк - ці троє + лояльність олігархів та їхнього ТБ, й зробили президентом того, хто ним став.
Троє вже розчарувалися ...
Додано: Чет 10 вер, 2020 11:43
Чисті валютні резерви НБУ в серпні зросли на $338 млн
За даними НБУ, його чисті валютні резерви (після вирахування коштів, запозичених в МВФ) у серпні зросли на 338 млн дол (+1,9%), а з початку року - на 2,03 млрд дол (+12,8%) до 17,81 млрд дол.
Валові валютні резерви (з урахуванням коштів, запозичених в МВФ) у серпні збільшилися на 246 млн дол (+0,9%), а з початку року - на 3,75 млрд дол (+14,8%) до 29,05 млрд дол.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Чет 10 вер, 2020 11:47
Весело... функционерка НБУ считает, что ни бизнесу, ни населению поддержка больше не нужна, и все, что требовалось, уже было сделано
Вместо того, чтобы докапитализировать банки с целью реструктуризации дорогих кредитов, НБУ требует к декабрю завершить действие кредитных каникул.
Абсолютный непрофессионализм и непонимание происходящего - к декабрю потребность в отсрочках платежей не исчезнет, а только-только массово начнет проявляться. Пока еще многие покрывают дефициты бюджетов, частных и корпоративных, резервами прошлых периодов. С таким подходом к весне в портфелях банков NPL будет не 50%, а 70-80%!
По ее словам, в течение осени банки должны свернуть программы кредитных каникул.
"Конец ноября - начало декабря - это срок, когда банки должны завершить действие упрощенных условий с кредитными каникулами. Мы понимаем, что осень должна быть тем периодом, когда мы завершаем проводить реструктуризации. Мы проводили встречи с банками, обсуждали это. И мы это коммуницировали через постановление, которым определены условия реструктуризации", - добавила она.
В НБУ призвали банки возвращать заемщиков из кредитных каникул
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