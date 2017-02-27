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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6348634963506351

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 273
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
133
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 273
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 10:25

Евро: 1.1827

Сегодня ряд событий в календаре влияющих на курс пары EURUSD
Зображення
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 10:36

Уважаемые коллеги!

Рекомендуем к просмотру

НБУ сменил тактику на валютном рынке: что будет с курсом доллара и евро

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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 10:39

  Moneta написав:
  striped написав:Ну что - и сегодня в рост? Откуда столько красивой? уже сколько дней подряд растем - может пора передохнуть в долинах?


В августе денежная база, включающая в себя наличные деньги в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги, по оперативным данным НБУ, увеличилась на 2,4% до 562,323 млрд гривен. Об этом сообщил Национальный банк. С начала года денежная база увеличилась на 17,8% с 477,491 млрд гривен. Денежная масса в августе выросла на 0,7% до 1 676,923 млрд гривен, а с начала года - на 16,6% с 1 438,311 млрд гривен.

Не лучший знак, но в США М1 за это время показывает рост на треть.
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 10:55

«С деньгами проблем нет»,как это верно.Не поспоришь.
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 11:06

  Moneta написав:Богдан вчера в интервью Гордону сказал, что после кидка мвф (взяли деньги на ковид, потратили на дороги) следующего транша не будет. Вообще толковое интервью куда мы катимся, советую глянуть, под видео есть таймкоды.


"Зеленский вообще не понимает, куда мы катимся". Интервью Андрея Богдана – за минуту
https://www.liga.net/politics/interview ... -za-minutu
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 11:14

  V2 написав:
  Moneta написав:Богдан вчера в интервью Гордону сказал, что после кидка мвф (взяли деньги на ковид, потратили на дороги) следующего транша не будет. Вообще толковое интервью куда мы катимся, советую глянуть, под видео есть таймкоды.


"Зеленский вообще не понимает, куда мы катимся". Интервью Андрея Богдана – за минуту
https://www.liga.net/politics/interview ... -za-minutu


Богдана викинули з обойми і спалили улюблену теслу :lol:
він тепер буде багато говорити 8)
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 11:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Богдан, Рябошапка, Данилюк - ці троє + лояльність олігархів та їхнього ТБ, й зробили президентом того, хто ним став.
Троє вже розчарувалися ...
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 11:43

Чисті валютні резерви НБУ в серпні зросли на $338 млн

За даними НБУ, його чисті валютні резерви (після вирахування коштів, запозичених в МВФ) у серпні зросли на 338 млн дол (+1,9%), а з початку року - на 2,03 млрд дол (+12,8%) до 17,81 млрд дол.
Валові валютні резерви (з урахуванням коштів, запозичених в МВФ) у серпні збільшилися на 246 млн дол (+0,9%), а з початку року - на 3,75 млрд дол (+14,8%) до 29,05 млрд дол.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 11:47

Весело... функционерка НБУ считает, что ни бизнесу, ни населению поддержка больше не нужна, и все, что требовалось, уже было сделано :roll:

Вместо того, чтобы докапитализировать банки с целью реструктуризации дорогих кредитов, НБУ требует к декабрю завершить действие кредитных каникул.

Абсолютный непрофессионализм и непонимание происходящего - к декабрю потребность в отсрочках платежей не исчезнет, а только-только массово начнет проявляться. Пока еще многие покрывают дефициты бюджетов, частных и корпоративных, резервами прошлых периодов. С таким подходом к весне в портфелях банков NPL будет не 50%, а 70-80%!

По ее словам, в течение осени банки должны свернуть программы кредитных каникул.
"Конец ноября - начало декабря - это срок, когда банки должны завершить действие упрощенных условий с кредитными каникулами. Мы понимаем, что осень должна быть тем периодом, когда мы завершаем проводить реструктуризации. Мы проводили встречи с банками, обсуждали это. И мы это коммуницировали через постановление, которым определены условия реструктуризации", - добавила она.


В НБУ призвали банки возвращать заемщиков из кредитных каникул
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/09/9/664896/
zРадио
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