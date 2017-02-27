Додано: Чет 10 вер, 2020 11:43

За даними НБУ, його чисті валютні резерви (після вирахування коштів, запозичених в МВФ) у серпні зросли на 338 млн дол (+1,9%), а з початку року - на 2,03 млрд дол (+12,8%) до 17,81 млрд дол.

Валові валютні резерви (з урахуванням коштів, запозичених в МВФ) у серпні збільшилися на 246 млн дол (+0,9%), а з початку року - на 3,75 млрд дол (+14,8%) до 29,05 млрд дол.

Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.