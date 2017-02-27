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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6349635063516352

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 273
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
133
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 273
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 12:43

  headshaker написав:Тем временем:

Плавный (не драматический, но устойчивый) выход нерезидентов из гривневых ОВГЗ продолжается:

- за последний день ( 10 сент к 09 сент ): -100 млн ( 85,047 - 85,147 млрд грн)
- за посленюю неделю ( 10 сент к 03 сент ): -1 млрд ( 85,047 - 86,059 млрд грн)
- за последний месяц ( 10 сент к 10 авг ): -3.8 млрд ( 85,047 - 88,874 млрд грн)

Стабильность результата - признак мастерства! :D

(Полная картина здесь: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills)


С начала года минус 30 лярдов.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 12:46

НБУ выходил на межбанк с покупкой по 27.82. Идём дальше на север.
andrein
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 12:53

  headshaker написав:Тем временем:

Плавный (не драматический, но устойчивый) выход нерезидентов из гривневых ОВГЗ продолжается:


(Полная картина здесь: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills)

«То, о чём предупреждали большевики, свершилось»

27.75-27.80/27.84-27.87
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 13:34

  Shram написав:
  headshaker написав:Тем временем:

Плавный (не драматический, но устойчивый) выход нерезидентов из гривневых ОВГЗ продолжается:

- за последний день ( 10 сент к 09 сент ): -100 млн ( 85,047 - 85,147 млрд грн)
- за посленюю неделю ( 10 сент к 03 сент ): -1 млрд ( 85,047 - 86,059 млрд грн)
- за последний месяц ( 10 сент к 10 авг ): -3.8 млрд ( 85,047 - 88,874 млрд грн)

Стабильность результата - признак мастерства! :D

(Полная картина здесь: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills)


С начала года минус 30 лярдов.

Мне уже интересно какой будет курс если еще 30 потихоньку выйдут и останется всего около 50 .... будет ли НБУ и далее стоять на 27-28 с полным выкупом?
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 13:57

  Василь-Рівне написав:За даними НБУ, його чисті валютні резерви (після вирахування коштів, запозичених в МВФ) у серпні зросли на 338 млн дол (+1,9%), а з початку року - на 2,03 млрд дол (+12,8%) до 17,81 млрд дол.
Валові валютні резерви (з урахуванням коштів, запозичених в МВФ) у серпні збільшилися на 246 млн дол (+0,9%), а з початку року - на 3,75 млрд дол (+14,8%) до 29,05 млрд дол.


а трохи раніше
Денежная масса в августе выросла на 0,7% до 1 676,923 млрд гривен, а с начала года - на 16,6% с 1 438,311 млрд гривен.

то що там з ЕОК?
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 13:59

  Investor_33 написав:
  Shram написав:
  headshaker написав:Тем временем:

Плавный (не драматический, но устойчивый) выход нерезидентов из гривневых ОВГЗ продолжается:

- за последний день ( 10 сент к 09 сент ): -100 млн ( 85,047 - 85,147 млрд грн)
- за посленюю неделю ( 10 сент к 03 сент ): -1 млрд ( 85,047 - 86,059 млрд грн)
- за последний месяц ( 10 сент к 10 авг ): -3.8 млрд ( 85,047 - 88,874 млрд грн)

Стабильность результата - признак мастерства! :D

(Полная картина здесь: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills)


С начала года минус 30 лярдов.

Мне уже интересно какой будет курс если еще 30 потихоньку выйдут и останется всего около 50 .... будет ли НБУ и далее стоять на 27-28 с полным выкупом?

та ні, опустить облікову ставку до 3%, щоб наїлися
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 14:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:та ні, опустить облікову ставку до 3%, щоб наїлися
лучше до нуля, гулять так гулять.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 14:24

  vitaliian написав:
  flyman написав:та ні, опустить облікову ставку до 3%, щоб наїлися
лучше до нуля, гулять так гулять.

Ну, до нуля не опустят а вот от 3,5-4,5 я бв не отказался
Investor_33
 
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