Плавный (не драматический, но устойчивый) выход нерезидентов из гривневых ОВГЗ продолжается:
- за последний день ( 10 сент к 09 сент ): -100 млн ( 85,047 - 85,147 млрд грн) - за посленюю неделю ( 10 сент к 03 сент ): -1 млрд ( 85,047 - 86,059 млрд грн) - за последний месяц ( 10 сент к 10 авг ): -3.8 млрд ( 85,047 - 88,874 млрд грн)
Плавный (не драматический, но устойчивый) выход нерезидентов из гривневых ОВГЗ продолжается:
- за последний день ( 10 сент к 09 сент ): -100 млн ( 85,047 - 85,147 млрд грн) - за посленюю неделю ( 10 сент к 03 сент ): -1 млрд ( 85,047 - 86,059 млрд грн) - за последний месяц ( 10 сент к 10 авг ): -3.8 млрд ( 85,047 - 88,874 млрд грн)
Василь-Рівне написав:За даними НБУ, його чисті валютні резерви (після вирахування коштів, запозичених в МВФ) у серпні зросли на 338 млн дол (+1,9%), а з початку року - на 2,03 млрд дол (+12,8%) до 17,81 млрд дол. Валові валютні резерви (з урахуванням коштів, запозичених в МВФ) у серпні збільшилися на 246 млн дол (+0,9%), а з початку року - на 3,75 млрд дол (+14,8%) до 29,05 млрд дол.
а трохи раніше
Денежная масса в августе выросла на 0,7% до 1 676,923 млрд гривен, а с начала года - на 16,6% с 1 438,311 млрд гривен.
Плавный (не драматический, но устойчивый) выход нерезидентов из гривневых ОВГЗ продолжается:
- за последний день ( 10 сент к 09 сент ): -100 млн ( 85,047 - 85,147 млрд грн) - за посленюю неделю ( 10 сент к 03 сент ): -1 млрд ( 85,047 - 86,059 млрд грн) - за последний месяц ( 10 сент к 10 авг ): -3.8 млрд ( 85,047 - 88,874 млрд грн)