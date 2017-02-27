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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6351635263536354>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 273
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
133
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 273
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 14:34

  Квесторе_поверніться написав:
  flyman написав:опустить облікову ставку до 3%

Ніззя...криза вже на дворі...скоро зайде до хати.

она и не выходила с осени 2008
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 14:35

Рубль укрепляется. Признак разворота для гривны?
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 14:52

  vitaliian написав:
  flyman написав:та ні, опустить облікову ставку до 3%, щоб наїлися
лучше до нуля, гулять так гулять.


Скоро будет и ноль. Уже ведь в некоторых странах есть отрицательные ставки.
Украина просто отстает в развитии капитализма, но догоняет передовые империалистические страны.
К.Маркс открыл закон, согласно которому норма прибыли при капитализме всегда стремится к нулю. И тут наступает конец расширенному воспроизводству капитала, основанному на кредите. Ненавистных паразитов-банкиров с их кредитами с большой дороги не будет.
- Как это, а что же тогда будет? - спросит изумленный валютчик.
- А будет всй очень просто, - ответит ему просвещенный и посвященный финансист, - будет одна или несколько мировых цифровых валют, привязанных к золоту. Будет Новый мировой порядок, о котором давно уже говорят масоны. И мудро посоветует вам быстрее купить что-то нужное за ваши доллары пока они не скисли.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 14:55

Всем привет!
Извините за позднее время, раньше не получилось с графиками, а мне уже напомнили :wink: , постараюсь публиковать до 12:00.

Тренд не поменялся, спрос на валюту по-прежнему выше, но ликвидности как-то совсем мало. Сегодня на утро даже до 38 млрд. не дотянули.

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VALONI
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 15:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:Будет Новый мировой порядок, о котором давно уже говорят масоны.
вы игнорируете украинский менталитет покупающий 20ти летние авто за 5000$ в то время как такое же в Польше стоит меньше 1000$. Ещё долго аборигены-украинцы будут молиться на иностранные зеркала и бусы не понимая истинной ценности этих картонных дурилок.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 15:04

  zРадио написав:Весело... функционерка НБУ считает, что ни бизнесу, ни населению поддержка больше не нужна, и все, что требовалось, уже было сделано :roll:

Вместо того, чтобы докапитализировать банки с целью реструктуризации дорогих кредитов, НБУ требует к декабрю завершить действие кредитных каникул.

Абсолютный непрофессионализм и непонимание происходящего - к декабрю потребность в отсрочках платежей не исчезнет, а только-только массово начнет проявляться. Пока еще многие покрывают дефициты бюджетов, частных и корпоративных, резервами прошлых периодов. С таким подходом к весне в портфелях банков NPL будет не 50%, а 70-80%!

Класно не жили, немає сенсу починати :lol:

зі. Курс гривні в лютому 21 року - 70,00
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 15:11

  change_pm написав:зі. Курс гривні в лютому 21 року - 70,00


Приучайтесь привязывать курс гривны к золоту. Так будет практичнее и удобнее в будущем. До лютого 21-го доллар конечно еще доживет, но всё актуальнее будет становиться золото и серебро. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 15:16

  change_pm написав:
  zРадио написав:Весело... функционерка НБУ считает, что ни бизнесу, ни населению поддержка больше не нужна, и все, что требовалось, уже было сделано :roll:

Вместо того, чтобы докапитализировать банки с целью реструктуризации дорогих кредитов, НБУ требует к декабрю завершить действие кредитных каникул.

Абсолютный непрофессионализм и непонимание происходящего - к декабрю потребность в отсрочках платежей не исчезнет, а только-только массово начнет проявляться. Пока еще многие покрывают дефициты бюджетов, частных и корпоративных, резервами прошлых периодов. С таким подходом к весне в портфелях банков NPL будет не 50%, а 70-80%!

Класно не жили, немає сенсу починати :lol:

зі. Курс гривні в лютому 21 року - 70,00

ага, дерев"яна гривня, вона ж рехсрупія, аффтар жгі істчо.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 15:20

  vitaliian написав:
  Libo написав:Будет Новый мировой порядок, о котором давно уже говорят масоны.
вы игнорируете украинский менталитет покупающий 20ти летние авто за 5000$ в то время как такое же в Польше стоит меньше 1000$. Ещё долго аборигены-украинцы будут молиться на иностранные зеркала и бусы не понимая истинной ценности этих картонных дурилок.

Аборигены вынуждены переплачивать, потом что в Польше нет столько олигархов как в Украине, которые хотят красиво жить в Монако, покупать недвигу в Лондоне, и пополнять миллиардами выкачанными из бюджета через схемы в офшоры.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 15:22

  Libo написав:
  change_pm написав:зі. Курс гривні в лютому 21 року - 70,00


Приучайтесь привязывать курс гривны к золоту. Так будет практичнее и удобнее в будущем. До лютого 21-го доллар конечно еще доживет, но всё актуальнее будет становиться золото и серебро. :idea:

Мень лі сен су нема, я набрався гол ду, як собака блох :lol:
Нехай гривня сама до мого гол ду прив"язується...
change_pm
 
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