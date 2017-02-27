flyman написав:та ні, опустить облікову ставку до 3%, щоб наїлися
лучше до нуля, гулять так гулять.
Скоро будет и ноль. Уже ведь в некоторых странах есть отрицательные ставки. Украина просто отстает в развитии капитализма, но догоняет передовые империалистические страны. К.Маркс открыл закон, согласно которому норма прибыли при капитализме всегда стремится к нулю. И тут наступает конец расширенному воспроизводству капитала, основанному на кредите. Ненавистных паразитов-банкиров с их кредитами с большой дороги не будет. - Как это, а что же тогда будет? - спросит изумленный валютчик. - А будет всй очень просто, - ответит ему просвещенный и посвященный финансист, - будет одна или несколько мировых цифровых валют, привязанных к золоту. Будет Новый мировой порядок, о котором давно уже говорят масоны. И мудро посоветует вам быстрее купить что-то нужное за ваши доллары пока они не скисли.
Libo написав:Будет Новый мировой порядок, о котором давно уже говорят масоны.
вы игнорируете украинский менталитет покупающий 20ти летние авто за 5000$ в то время как такое же в Польше стоит меньше 1000$. Ещё долго аборигены-украинцы будут молиться на иностранные зеркала и бусы не понимая истинной ценности этих картонных дурилок.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
zРадио написав:Весело... функционерка НБУ считает, что ни бизнесу, ни населению поддержка больше не нужна, и все, что требовалось, уже было сделано
Вместо того, чтобы докапитализировать банки с целью реструктуризации дорогих кредитов, НБУ требует к декабрю завершить действие кредитных каникул.
Абсолютный непрофессионализм и непонимание происходящего - к декабрю потребность в отсрочках платежей не исчезнет, а только-только массово начнет проявляться. Пока еще многие покрывают дефициты бюджетов, частных и корпоративных, резервами прошлых периодов. С таким подходом к весне в портфелях банков NPL будет не 50%, а 70-80%!
zРадио написав:Весело... функционерка НБУ считает, что ни бизнесу, ни населению поддержка больше не нужна, и все, что требовалось, уже было сделано
Вместо того, чтобы докапитализировать банки с целью реструктуризации дорогих кредитов, НБУ требует к декабрю завершить действие кредитных каникул.
Абсолютный непрофессионализм и непонимание происходящего - к декабрю потребность в отсрочках платежей не исчезнет, а только-только массово начнет проявляться. Пока еще многие покрывают дефициты бюджетов, частных и корпоративных, резервами прошлых периодов. С таким подходом к весне в портфелях банков NPL будет не 50%, а 70-80%!
Класно не жили, немає сенсу починати
зі. Курс гривні в лютому 21 року - 70,00
ага, дерев"яна гривня, вона ж рехсрупія, аффтар жгі істчо.
Libo написав:Будет Новый мировой порядок, о котором давно уже говорят масоны.
вы игнорируете украинский менталитет покупающий 20ти летние авто за 5000$ в то время как такое же в Польше стоит меньше 1000$. Ещё долго аборигены-украинцы будут молиться на иностранные зеркала и бусы не понимая истинной ценности этих картонных дурилок.
Аборигены вынуждены переплачивать, потом что в Польше нет столько олигархов как в Украине, которые хотят красиво жить в Монако, покупать недвигу в Лондоне, и пополнять миллиардами выкачанными из бюджета через схемы в офшоры.