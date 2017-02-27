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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6351635263536354

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 273
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
133
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 273
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 15:24

  flyman написав:
  change_pm написав:
  zРадио написав:Весело... функционерка НБУ считает, что ни бизнесу, ни населению поддержка больше не нужна, и все, что требовалось, уже было сделано :roll:

Вместо того, чтобы докапитализировать банки с целью реструктуризации дорогих кредитов, НБУ требует к декабрю завершить действие кредитных каникул.

Абсолютный непрофессионализм и непонимание происходящего - к декабрю потребность в отсрочках платежей не исчезнет, а только-только массово начнет проявляться. Пока еще многие покрывают дефициты бюджетов, частных и корпоративных, резервами прошлых периодов. С таким подходом к весне в портфелях банков NPL будет не 50%, а 70-80%!

Класно не жили, немає сенсу починати :lol:

зі. Курс гривні в лютому 21 року - 70,00

ага, дерев"яна гривня, вона ж рехсрупія, аффтар жгі істчо.

Оця, як ти кажиш дерев"яшка буде по 150!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 15:42

  change_pm написав:
  zРадио написав:Весело... функционерка НБУ считает, что ни бизнесу, ни населению поддержка больше не нужна, и все, что требовалось, уже было сделано :roll:

Вместо того, чтобы докапитализировать банки с целью реструктуризации дорогих кредитов, НБУ требует к декабрю завершить действие кредитных каникул.

Абсолютный непрофессионализм и непонимание происходящего - к декабрю потребность в отсрочках платежей не исчезнет, а только-только массово начнет проявляться. Пока еще многие покрывают дефициты бюджетов, частных и корпоративных, резервами прошлых периодов. С таким подходом к весне в портфелях банков NPL будет не 50%, а 70-80%!

Класно не жили, немає сенсу починати :lol:

зі. Курс гривні в лютому 21 року - 70,00

"Долг платежем красен" ... й не треба прибіднятись.. віддадуть борг а не починаєте тут!
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 15:44

Сибарит де Ви?



Вітаюсь совсіма.

Може хто знає, чому перестав робити огляди міжбанку Сибарит?

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 15:57

s0v7a Теж саме питання задаю собі декілька днів..
Востаннє редагувалось Patrick в Чет 10 вер, 2020 16:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 15:59

  Libo написав:
  change_pm написав:зі. Курс гривні в лютому 21 року - 70,00


Приучайтесь привязывать курс гривны к золоту. Так будет практичнее и удобнее в будущем. До лютого 21-го доллар конечно еще доживет, но всё актуальнее будет становиться золото и серебро. :idea:


В 2021-м доллар как раз начнет сильно укрепляться ко всему, включая золото. Февраль, не февраль - утверждать не берусь, скорее H2, чем H1, но процесс неизбежен.

Сколько раз уже алени попадали в эту ловушку, продавая доллар на лоях и покупая активы на хаях. Твоя ложка (то ли серебрянная, то ли золотая :D ) явно не к обеду. Я говорил покупать золото в апреле 2019-го (при цене 1300 за унцию)! А затем еще дважды повторял призыв - летом и осенью 2019-го (при цене 1400 и 1500, соответственно). Сейчас же с ним играть уже рискованно, хоть потенциал роста до 2500 и имеется...
zРадио
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