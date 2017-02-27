zРадио написав:Весело... функционерка НБУ считает, что ни бизнесу, ни населению поддержка больше не нужна, и все, что требовалось, уже было сделано
Вместо того, чтобы докапитализировать банки с целью реструктуризации дорогих кредитов, НБУ требует к декабрю завершить действие кредитных каникул.
Абсолютный непрофессионализм и непонимание происходящего - к декабрю потребность в отсрочках платежей не исчезнет, а только-только массово начнет проявляться. Пока еще многие покрывают дефициты бюджетов, частных и корпоративных, резервами прошлых периодов. С таким подходом к весне в портфелях банков NPL будет не 50%, а 70-80%!
Класно не жили, немає сенсу починати
зі. Курс гривні в лютому 21 року - 70,00
ага, дерев"яна гривня, вона ж рехсрупія, аффтар жгі істчо.
zРадио написав:Весело... функционерка НБУ считает, что ни бизнесу, ни населению поддержка больше не нужна, и все, что требовалось, уже было сделано
Вместо того, чтобы докапитализировать банки с целью реструктуризации дорогих кредитов, НБУ требует к декабрю завершить действие кредитных каникул.
Абсолютный непрофессионализм и непонимание происходящего - к декабрю потребность в отсрочках платежей не исчезнет, а только-только массово начнет проявляться. Пока еще многие покрывают дефициты бюджетов, частных и корпоративных, резервами прошлых периодов. С таким подходом к весне в портфелях банков NPL будет не 50%, а 70-80%!
Класно не жили, немає сенсу починати
зі. Курс гривні в лютому 21 року - 70,00
"Долг платежем красен" ... й не треба прибіднятись.. віддадуть борг а не починаєте тут!
Може хто знає, чому перестав робити огляди міжбанку Сибарит?
ВО
Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
change_pm написав:зі. Курс гривні в лютому 21 року - 70,00
Приучайтесь привязывать курс гривны к золоту. Так будет практичнее и удобнее в будущем. До лютого 21-го доллар конечно еще доживет, но всё актуальнее будет становиться золото и серебро.
В 2021-м доллар как раз начнет сильно укрепляться ко всему, включая золото. Февраль, не февраль - утверждать не берусь, скорее H2, чем H1, но процесс неизбежен.
Сколько раз уже алени попадали в эту ловушку, продавая доллар на лоях и покупая активы на хаях. Твоя ложка (то ли серебрянная, то ли золотая ) явно не к обеду. Я говорил покупать золото в апреле 2019-го (при цене 1300 за унцию)! А затем еще дважды повторял призыв - летом и осенью 2019-го (при цене 1400 и 1500, соответственно). Сейчас же с ним играть уже рискованно, хоть потенциал роста до 2500 и имеется...