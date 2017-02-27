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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6352635363546355

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 273
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
133
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 273
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 17:24

  s0v7a написав:

Вітаюсь совсіма.

Може хто знає, чому перестав робити огляди міжбанку Сибарит?

ВО

Хай щастить!
в отпуске,хай отдохнёт
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 17:27

  Libo написав:.. Нам кмітливим багам-паразитам на радість, а ваті, неробам і піякам на заздрість. :lol:

та да, только хитрые ватники давно что-то подозревали и в итоге натарили золотишка по самые помидоры - это я о русском центробанке.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 17:36

  Мизантрóп написав:в отпуске,хай отдохнёт

Вполне вероятный вариант.
Patrick
 
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