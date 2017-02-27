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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 вер, 2020 17:24
s0v7a написав:
Вітаюсь совсіма.
Може хто знає, чому перестав робити огляди міжбанку Сибарит?
ВО
Хай щастить!
в отпуске,хай отдохнёт
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Мизантрóп
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Додано: Чет 10 вер, 2020 17:27
Libo написав:
.. Нам кмітливим багам-паразитам на радість, а ваті, неробам і піякам на заздрість.
та да, только хитрые ватники давно что-то подозревали и в итоге натарили золотишка по самые помидоры - это я о русском центробанке.
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Додано: Чет 10 вер, 2020 17:36
Мизантрóп написав:
в отпуске,хай отдохнёт
Вполне вероятный вариант.
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Patrick
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