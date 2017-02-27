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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 63536354635563566357>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 273
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
133
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 273
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 17:24

  s0v7a написав:

Вітаюсь совсіма.

Може хто знає, чому перестав робити огляди міжбанку Сибарит?

ВО

Хай щастить!
в отпуске,хай отдохнёт
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 17:27

  Libo написав:.. Нам кмітливим багам-паразитам на радість, а ваті, неробам і піякам на заздрість. :lol:

та да, только хитрые ватники давно что-то подозревали и в итоге натарили золотишка по самые помидоры - это я о русском центробанке.
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 17:36

  Мизантрóп написав:в отпуске,хай отдохнёт

Вполне вероятный вариант.
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 17:52

17-45, доллар (ПОВ, опт):

Харьков 27.89..27.90 - 27.95 (утром 27.84 - 27.86),
дружный курс продажи 27.95

Сумы 27.80..27.85 - 27.95 (27.80 - 27.90)
Полтава 27.82..27.85 - 27.93..27.95 (27.80 - 27.85)
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 17:53

Адам Смит
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Комітет ВР підтримав на посаду члена Ради НБУ кандидатуру В.Горбаля.
Горбаль був нардепом від Партії регіонів (IV, V, VI скл.). До 2009 він був керівником та власником УКРГАЗБАНКУ. БАНК ЗБАНКРОТУВАВ у 2009 й був націоналізований.
Нове обличчя з відповідним професійним досвідом!
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 18:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Patrick написав:Харьков 27.89..27.90 - 27.95 (утром 27.84 - 27.86),
дружный курс продажи 27.95
в тас пока еще наливают по 27,86
а долярчик где?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 18:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Ukrainian написав:Адам Смит
@_Smithchenko
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Комітет ВР підтримав на посаду члена Ради НБУ кандидатуру В.Горбаля.
Горбаль був нардепом від Партії регіонів (IV, V, VI скл.). До 2009 він був керівником та власником УКРГАЗБАНКУ. БАНК ЗБАНКРОТУВАВ у 2009 й був націоналізований.
Нове обличчя з відповідним професійним досвідом!


Ну, такий досвід наразі є корисним: з зеленою владою вся країна з часом збанкрутує, то ж треба готуватися.

В мене лише одне питання: до кого він потім піде з питань націоналізації - враховуючи його партійне минуле, є побоювання, чи не побіжить прямісеннько до москалів? :D
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 18:17

  Eva95 написав:_PORT_UA
может кто то знает такие тонкости или сталкивался с таким. Можно ли как то обмануть человека при обмене валюты, когда кассир кидает на счетную машинку деньги, на экране светится полная пачка...

Когда-то мне говорили, что в счетных машинках одна купюра может "прилипнуть" где-то внутри... В старых машинках такое довольно часто случалось

Банкнота 1 -Ку может ошибаться, разные машинки по разному одни чаще другие совсем редко, это исправить невозможно. Современные машинки не ошибаются или совсем редко
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 18:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:Скупляв ще й по $200.

За останні 40 років мінімальна ціна 253$
https://www.gold.co.uk/gold-price/40year/ounces/USD/
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 18:41

  kharkov_val написав:
  Eva95 написав:_PORT_UA
может кто то знает такие тонкости или сталкивался с таким. Можно ли как то обмануть человека при обмене валюты, когда кассир кидает на счетную машинку деньги, на экране светится полная пачка...

Когда-то мне говорили, что в счетных машинках одна купюра может "прилипнуть" где-то внутри... В старых машинках такое довольно часто случалось

Банкнота 1 -Ку может ошибаться, разные машинки по разному одни чаще другие совсем редко, это исправить невозможно. Современные машинки не ошибаются или совсем редко


Подтверждаю. Машинки распознающие номинал (в банках) не ошибаются. Простые листалки ошибаются, но запрограмировать в какую сторону невозможно :) потому на примитивных большую сумму обычно дважды считают.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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