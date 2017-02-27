Адам Смит @_Smithchenko · 4h Комітет ВР підтримав на посаду члена Ради НБУ кандидатуру В.Горбаля. Горбаль був нардепом від Партії регіонів (IV, V, VI скл.). До 2009 він був керівником та власником УКРГАЗБАНКУ. БАНК ЗБАНКРОТУВАВ у 2009 й був націоналізований. Нове обличчя з відповідним професійним досвідом!
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian написав:Адам Смит @_Smithchenko · 4h Комітет ВР підтримав на посаду члена Ради НБУ кандидатуру В.Горбаля. Горбаль був нардепом від Партії регіонів (IV, V, VI скл.). До 2009 він був керівником та власником УКРГАЗБАНКУ. БАНК ЗБАНКРОТУВАВ у 2009 й був націоналізований. Нове обличчя з відповідним професійним досвідом!
Ну, такий досвід наразі є корисним: з зеленою владою вся країна з часом збанкрутує, то ж треба готуватися.
В мене лише одне питання: до кого він потім піде з питань націоналізації - враховуючи його партійне минуле, є побоювання, чи не побіжить прямісеннько до москалів?
Eva95 написав:_PORT_UA может кто то знает такие тонкости или сталкивался с таким. Можно ли как то обмануть человека при обмене валюты, когда кассир кидает на счетную машинку деньги, на экране светится полная пачка...
Когда-то мне говорили, что в счетных машинках одна купюра может "прилипнуть" где-то внутри... В старых машинках такое довольно часто случалось
Банкнота 1 -Ку может ошибаться, разные машинки по разному одни чаще другие совсем редко, это исправить невозможно. Современные машинки не ошибаются или совсем редко
Пиво отпускается только членам профсоюза. http://kurs.kharkov.com/
Eva95 написав:_PORT_UA может кто то знает такие тонкости или сталкивался с таким. Можно ли как то обмануть человека при обмене валюты, когда кассир кидает на счетную машинку деньги, на экране светится полная пачка...
Когда-то мне говорили, что в счетных машинках одна купюра может "прилипнуть" где-то внутри... В старых машинках такое довольно часто случалось
Банкнота 1 -Ку может ошибаться, разные машинки по разному одни чаще другие совсем редко, это исправить невозможно. Современные машинки не ошибаются или совсем редко
Подтверждаю. Машинки распознающие номинал (в банках) не ошибаются. Простые листалки ошибаются, но запрограмировать в какую сторону невозможно потому на примитивных большую сумму обычно дважды считают.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.