Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 вер, 2020 18:44
а где обещанные 25, 26, 27???
вроде уже 28 за окном наблюдается
или некоторые ещё верят, что вот вот рванёт вниз к отметке 24
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 10 вер, 2020 18:46
уже было 28 зимой 2018 а потом 24
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Додано: Чет 10 вер, 2020 18:48
Второго транша не будет. По крайней мере без дополнительных условий - исходя из прошлого опыта, будет уже новая программа сотрудничества в 2021-2022 гг.
МВФ напоминает о важности новой антикоррупционной инфраструктуры в Украине, затрудняется назвать дату миссии для транша stand by https://interfax.com.ua/news/economic/686913.html
zРадио
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Додано: Чет 10 вер, 2020 18:53
zРадио написав:
Второго транша не будет. По крайней мере без дополнительных условий - скорее всего, будет новая программа сотрудничества в 2021-2022 гг.
МВФ напоминает о важности новой антикоррупционной инфраструктуры в Украине, затрудняется назвать дату миссии для транша stand by https://interfax.com.ua/news/economic/686913.html
надо срочно привлекать валюту евробондами, пока дёшево. не за горами ставка 10% для Украины и массовый исход нерезов из овгз, чем собираются панику гасить? я так понимаю эпоха бедности закончилась?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Додано: Чет 10 вер, 2020 18:59
zРадио написав: Второго транша не будет
. По крайней мере без дополнительных условий - исходя из прошлого опыта, будет уже новая программа сотрудничества в 2021-2022 гг.
МВФ напоминает о важности новой антикоррупционной инфраструктуры в Украине, затрудняется назвать дату миссии для транша stand by https://interfax.com.ua/news/economic/686913.html
Імхо, цим вже не дадуть.
Будуть давати новій владі навесні 21 року. Зразу після курса 70 грн
change_pm
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Додано: Чет 10 вер, 2020 19:00
vitaliian написав:
а долярчик где?
Відповісти в рифму?
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Додано: Чет 10 вер, 2020 19:01
vitaliian написав:
надо срочно привлекать евробонды пока дёшево. не за горами ставка 10% для Украины и массовый исход нерезов из овгз, чем собираются панику гасить?
Да, единственный вариант - бонды. Гривна тоже плохо привлекается, да и проблем дефицита валюты не решает. По поводу 10% - ну пока доходность коротких трежерей нулевая, возможность размещаться под 7-8%, вероятно, сохранится
zРадио
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Додано: Чет 10 вер, 2020 19:02
Киев
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Electron
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Додано: Чет 10 вер, 2020 19:03
change_pm написав:
Імхо, цим вже не дадуть.
Будуть давати новій владі навесні 21 року. Зразу після курса 70 грн
Когда майдан 3.0? В ноябре, как обычно?
zРадио
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Додано: Чет 10 вер, 2020 19:06
Игорь Алексеевич написав:
а где обещанные 25, 26, 27???
вроде уже 28 за окном наблюдается
или некоторые ещё верят, что вот вот рванёт вниз к отметке 24
Пам'ять як у мушлі? А 41,5 а потім 23,5 не було такого нє?
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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