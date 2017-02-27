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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6354635563566357>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 273
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
133
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 273
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 18:44

а где обещанные 25, 26, 27??? :P
вроде уже 28 за окном наблюдается :roll:
или некоторые ещё верят, что вот вот рванёт вниз к отметке 24 :P :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 18:46

  Игорь Алексеевич написав:а где обещанные 25, 26, 27??? :P
вроде уже 28 за окном наблюдается :roll:
или некоторые ещё верят, что вот вот рванёт вниз к отметке 24 :P :P

уже было 28 зимой 2018 а потом 24
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 18:48

Второго транша не будет. По крайней мере без дополнительных условий - исходя из прошлого опыта, будет уже новая программа сотрудничества в 2021-2022 гг.

МВФ напоминает о важности новой антикоррупционной инфраструктуры в Украине, затрудняется назвать дату миссии для транша stand by
https://interfax.com.ua/news/economic/686913.html
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 18:53

  zРадио написав:Второго транша не будет. По крайней мере без дополнительных условий - скорее всего, будет новая программа сотрудничества в 2021-2022 гг.

МВФ напоминает о важности новой антикоррупционной инфраструктуры в Украине, затрудняется назвать дату миссии для транша stand by
https://interfax.com.ua/news/economic/686913.html

надо срочно привлекать валюту евробондами, пока дёшево. не за горами ставка 10% для Украины и массовый исход нерезов из овгз, чем собираются панику гасить? я так понимаю эпоха бедности закончилась?
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 18:59

  zРадио написав:Второго транша не будет. По крайней мере без дополнительных условий - исходя из прошлого опыта, будет уже новая программа сотрудничества в 2021-2022 гг.

МВФ напоминает о важности новой антикоррупционной инфраструктуры в Украине, затрудняется назвать дату миссии для транша stand by
https://interfax.com.ua/news/economic/686913.html

Імхо, цим вже не дадуть.
Будуть давати новій владі навесні 21 року. Зразу після курса 70 грн :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 19:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:а долярчик где?

Відповісти в рифму? :wink:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 19:01

  vitaliian написав:надо срочно привлекать евробонды пока дёшево. не за горами ставка 10% для Украины и массовый исход нерезов из овгз, чем собираются панику гасить?


Да, единственный вариант - бонды. Гривна тоже плохо привлекается, да и проблем дефицита валюты не решает. По поводу 10% - ну пока доходность коротких трежерей нулевая, возможность размещаться под 7-8%, вероятно, сохранится
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 19:02

Киев

Утро
Доллар 27,75/27,85
Евро 32,60/32,75

Вечер
Доллар 27,80/27,90
Евро 32,80/32,90
Electron
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 19:03

  change_pm написав:Імхо, цим вже не дадуть.
Будуть давати новій владі навесні 21 року. Зразу після курса 70 грн :)


Когда майдан 3.0? В ноябре, как обычно? :lol:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 19:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Игорь Алексеевич написав:а где обещанные 25, 26, 27??? :P
вроде уже 28 за окном наблюдается :roll:
или некоторые ещё верят, что вот вот рванёт вниз к отметке 24 :P

Пам'ять як у мушлі? А 41,5 а потім 23,5 не було такого нє? :wink:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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